Сергей Галанин и группа СерьГа
О концерте

Сергей Галанин и группа СерьГа в Lustra Bar

Не упустите возможность насладиться живым концертом Сергея Галанина и его группы СерьГа в Lustra Bar. Этот вечер обещает быть ярким и запоминающимся, ведь артист известен своим мощным голосом и харизмой на сцене.

Об исполнителе

Сергей Галанин — российский музыкант и автор песен, который стал известен благодаря своей уникальной манере исполнения, а также глубоким и трогательным текстам. В его творчестве переплетается рок, поп и элементы народной музыки, что делает его музыку особенно близкой и понятной слушателям.

Что ожидать от концерта

На концерте прозвучат самые популярные хиты группы СерьГа. Зрители смогут услышать такие песни, как «Легенда», «Синяя птица» и многие другие. Уникальная атмосфера, создаваемая живым звуком и непосредственным взаимодействием с публикой, сделает этот вечер поистине незабываемым.

Где и когда

Концерт состоится в уютном Lustra Bar — месте, известном своим теплым приемом и хорошей акустикой. Убедитесь, что вы пришли заранее, чтобы занять лучшие места и насладиться атмосферой заведения.

Не упустите шанс увидеть живое выступление одного из самых ярких артистов современной сцены. Приходите, чтобы зарядиться энергией и положительными эмоциями!

Апрель
12 апреля воскресенье
20:00
Lustra Bar Москва, просп. 60-летия Октября, 27

