Сергей Филатов и Сергей Клевенский

Два Сергея: Клевенский и Филатов в уникальном концерте

Приглашаем вас на концерт, который обещает стать настоящим событием для поклонников фольклорной и академической музыки. На одной сцене встретятся два мастера – Сергей Клевенский и Сергей Филатов. Эти музыканты давно известны своей дружбой и совместными проектами, однако «чисто клубным дуэтом» они выступают редко, что придаёт этому концерту особую ценность.

Кто есть кто?

Сергей Клевенский – мастер народных и академических духовых инструментов. Его богатый опыт и яркая индивидуальность делают музыку живой и трогательной. А в качестве контрапункта ему выступает Сергей Филатов – виртуоз на клавишных, истинный интроверт, который прочно закрепился в музыкальной культуре как «строгий волшебник».

Уникальная программа

Концерт станет настоящим экспериментом, так как его значительная часть будет посвящена импровизации. Общее и разное в творчестве обоих исполнителей создаёт особую атмосферу на сцене: два совершенно разных музыкальных почерка дополняют друг друга, и зрители смогут увидеть это в действии.

Разнообразие жанров

Оба музыканта уважают любую хорошую музыку и игнорируют традиционные рамки жанров. Их стиль сочетает элементы фольклора, джаза, рока, а также этно-мелодии разных народов, что создаёт уникальный звук и впечатление.

Не упустите возможность стать свидетелем этого незабываемого события, где традиция встречается с современностью, а импровизация делает каждый момент особенным. Ждём вас на концерте двух Сергеев – Клевенского и Филатова!