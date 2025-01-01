Сергей Фалетенок. Дети. Детская вокольная студия «Апельcинчик»

Творческая программа «Серёгины посиделки»

Идея этой программы возникла в прошлом году на ежегодных «Серёгиных посиделках» в АртПабе. Участниками проекта стали талантливые дети из Детской вокальной студии «Апельсинчик», которую ведут Владимир и Светлана Дик. Зрители «Посиделок» тепло встретили задумку, что вдохновило детей на дальнейшее творчество.

На протяжении года юные артисты погружались в мир творчества Сергея Фалетёнка. Они открывали для себя богатое музыкальное наследие композитора и поэта, внимательно впитывая каждую строчку его текстов. Этот процесс был непростым, но крайне увлекательным!

Необычная программа

Готовьтесь к захватывающему спектаклю! В программе вы увидите костюмы, расписанные руками детей, а также сборник песен Сергея Фалетёнка, который включает стихи и ноты с уникальными иллюстрациями. Всё это создавалось с огромным желанием и любовью как самими участниками, так и командой руководителей студии «Апельсинчик», воспитавшей не одно поколение детей.

Песни, которые живут

«Песни живут, пока их поют», – утверждают артисты. Наиболее ценно то, что это музыкальное наследие продолжают исполнять наши дети и внуки, обеспечивая преемственность традиций. Вся прибыль от концерта будет направлена на поддержку деятельности Вокальной студии «Апельсинчик», чтобы в будущем у детей было еще больше возможностей развивать свои таланты.