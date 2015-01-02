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Сергей Есенин
Билеты от 800₽
Киноафиша Сергей Есенин

Спектакль Сергей Есенин

Постановка
Глас 16+
Режиссер Татьяна Белевич, Никита Астахов
Продолжительность 2 часа 15 минут, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

Документально-поэтический взгляд на судьбу одного из самых известных русских поэтов 

В спектакле звучат стихи Есенина, а также фрагменты из его поэм «Страна негодяев» и «Черный человек». Важную роль играют размышления современников поэта и отрывки из книг Сергея и Станислава Куняевых «Сергей Есенин» и И.В. Евсина «Судьба и вера Сергея Есенина».

Тема спектакля

Спектакль погружает зрителей в атмосферу непростой жизни Есенина, полной противоречий. Это история о любви к России, о кровавых событиях войн и революций, о нереально красивых женщинах и тепле русской избы. Но также это и драма, в которой присутствует неизбежная трагедия и загадка: кто он — Сергей Есенин?

Музыка и поэзия

Во время спектакля звучат песни на слова Есенина, что добавляет дополнительный слой эмоционального восприятия. Слияние поэзии и музыки создает уникальную атмосферу, что позволяет глубже понять душу поэта и его время.

Зрительская аудитория

Спектакль будет интересен как поклонникам поэзии, так и тем, кто хочет узнать больше о жизни и судьбе Сергея Есенина. Это не просто театральное представление, а попытка осмыслить и разобраться в драме мятежной русской души.

Не упустите возможность увидеть этот необычный спектакль и погрузиться в мир, наполненный поэзией, музыкой и глубокими размышлениями о жизни.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
25 июля
Глас Москва, Б.Татарская, 29
19:00 от 800 ₽

Фотографии

Сергей Есенин

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