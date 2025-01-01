Меню
Сергей Есенин. Стихи, песни, романсы
Киноафиша Сергей Есенин. Стихи, песни, романсы

Сергей Есенин. Стихи, песни, романсы

6+
Возраст 6+
О концерте/спектакле

Юбилейный вечер в честь Сергея Есенина

26 ноября 2025 года в Зале Церковных Соборов Храма Христа Спасителя пройдет большой юбилейный вечер, посвященный 130-летию со дня рождения великого русского поэта Сергея Есенина. Это событие станет прекрасной возможностью погрузиться в мир творчества поэта и насладиться музыкальными произведениями, которые трогают сердце.

Программа вечера

В рамках музыкального проекта «Имена на все времена» зрители смогут услышать незабываемые песни и романсы, такие как:

  • «Не жалею, не зову, не плачу»
  • «Отговорила роща золотая»
  • «Клен ты мой опавший»
  • «Сыпь, тальянка»
  • «Письмо матери»
  • «Над окошком месяц»
  • «Зеленая прическа»
  • «Королева»
  • «Мне осталась одна забава»
  • «Осень»
  • «Заметался пожар голубой»
  • «Запели тесаные дроги»
  • «Никогда я не был на Босфоре»
  • «Звездочки ясные»
  • «Молитва матери»
  • «Сторонка»
  • «Прощание с Айседорой»
  • «Дымом половодье»
  • «Погасло солнце»

Кроме этого, в программе вечера запланирована премьера современных песен и романсов, написанных специально для данного события. Их исполнят солисты, хор и оркестр.

Участники вечера

В концерте примут участие известные артисты театра и кино, звезды популярных телепроектов «Голос» и «Романтика романса», а также мастера эстрады. Среди них:

  • Сергей Любавин
  • Жанна Бичевская
  • Трио «РЕЛИКТ»
  • Людмила Николаева
  • Вадим Дзюба
  • Алиса Игнатьева
  • Игорь Наджиев
  • Татьяна Липовенко
  • Сергей Филаретов
  • Светлана Балашова
  • Даниил Снопов
  • Анжелика Иванова
  • Кирилл Еропов
  • Владислав Овцынов
  • Георгий Стругов
  • Максим Резниченко
  • Глеб Ласкин (гитара)
  • Архиерейский хор Свято-Успенского Кафедрального собора г. Владимира (регент Т. Оганян)
  • Владимирский русский оркестр под руководством заслуженного деятеля искусств РФ Анатолия Антонова

Ведущий вечера

Ведущим юбилейного вечера станет Иван Ильичёв-Волкановский. Этот вечер обещает стать настоящим праздником душевной гармонии, объединяющим музыку, поэзию и волшебство слова.

Приходите и насладитесь атмосферой творчества Сергия Есенина!

Ноябрь
26 ноября среда
19:00
Зал церковных соборов храма Христа Спасителя Москва, Волхонка, 15
от 1000 ₽

Фотографии

Сергей Есенин. Стихи, песни, романсы Сергей Есенин. Стихи, песни, романсы Сергей Есенин. Стихи, песни, романсы Сергей Есенин. Стихи, песни, романсы Сергей Есенин. Стихи, песни, романсы

