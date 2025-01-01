Сергей Есенин. Стихи, песни, романсы

Юбилейный вечер в честь Сергея Есенина

26 ноября 2025 года в Зале Церковных Соборов Храма Христа Спасителя пройдет большой юбилейный вечер, посвященный 130-летию со дня рождения великого русского поэта Сергея Есенина. Это событие станет прекрасной возможностью погрузиться в мир творчества поэта и насладиться музыкальными произведениями, которые трогают сердце.

Программа вечера

В рамках музыкального проекта «Имена на все времена» зрители смогут услышать незабываемые песни и романсы, такие как:

«Не жалею, не зову, не плачу»

«Отговорила роща золотая»

«Клен ты мой опавший»

«Сыпь, тальянка»

«Письмо матери»

«Над окошком месяц»

«Зеленая прическа»

«Королева»

«Мне осталась одна забава»

«Осень»

«Заметался пожар голубой»

«Запели тесаные дроги»

«Никогда я не был на Босфоре»

«Звездочки ясные»

«Молитва матери»

«Сторонка»

«Прощание с Айседорой»

«Дымом половодье»

«Погасло солнце»

Кроме этого, в программе вечера запланирована премьера современных песен и романсов, написанных специально для данного события. Их исполнят солисты, хор и оркестр.

Участники вечера

В концерте примут участие известные артисты театра и кино, звезды популярных телепроектов «Голос» и «Романтика романса», а также мастера эстрады. Среди них:

Сергей Любавин

Жанна Бичевская

Трио «РЕЛИКТ»

Людмила Николаева

Вадим Дзюба

Алиса Игнатьева

Игорь Наджиев

Татьяна Липовенко

Сергей Филаретов

Светлана Балашова

Даниил Снопов

Анжелика Иванова

Кирилл Еропов

Владислав Овцынов

Георгий Стругов

Максим Резниченко

Глеб Ласкин (гитара)

Архиерейский хор Свято-Успенского Кафедрального собора г. Владимира (регент Т. Оганян)

Владимирский русский оркестр под руководством заслуженного деятеля искусств РФ Анатолия Антонова

Ведущий вечера

Ведущим юбилейного вечера станет Иван Ильичёв-Волкановский. Этот вечер обещает стать настоящим праздником душевной гармонии, объединяющим музыку, поэзию и волшебство слова.

Приходите и насладитесь атмосферой творчества Сергия Есенина!