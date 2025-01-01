Сергей Есенин. Стихи, песни, романсы

26 ноября 2025 года в Зале Церковных Соборов Храма Христа Спасителя пройдет большой юбилейный вечер, посвященный 130-летию со дня рождения великого русского поэта Сергея Есенина. Это событие станет прекрасной возможностью погрузиться в мир творчества поэта и насладиться музыкальными произведениями, которые трогают сердце.
В рамках музыкального проекта «Имена на все времена» зрители смогут услышать незабываемые песни и романсы, такие как:
Кроме этого, в программе вечера запланирована премьера современных песен и романсов, написанных специально для данного события. Их исполнят солисты, хор и оркестр.
В концерте примут участие известные артисты театра и кино, звезды популярных телепроектов «Голос» и «Романтика романса», а также мастера эстрады. Среди них:
Ведущим юбилейного вечера станет Иван Ильичёв-Волкановский. Этот вечер обещает стать настоящим праздником душевной гармонии, объединяющим музыку, поэзию и волшебство слова.
Приходите и насладитесь атмосферой творчества Сергия Есенина!