Сергей Есенин. К 130-летию со дня рождения
6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Концерт в честь 130-летия Сергея Новожилова

К 130-летию со дня рождения Народного артиста России, мастера художественного слова Сергея Новожилова, пройдет уникальный концерт. Это событие станет данью уважения великому артисту, оставившему яркий след в истории театра и искусства.

Ведущая вечера — Ольга Ворсина

Концерт будет вести известная актриса и телеведущая Ольга Ворсина. Ее мастерство и харизма добавят особую атмосферу этому значимому мероприятию.

Значение Сергея Новожилова

Сергей Новожилов — настоящая легенда театра. Его творчество вдохновляет не одно поколение театральных деятелей и зрителей. Уникальный стиль и талант артиста сделали его символом эпохи, и сейчас у вас есть возможность вновь вспомнить его выдающийся вклад в искусство.

Не упустите возможность

Приходите на концерт и насладитесь великолепной программой, посвященной памяти великого мастера. Это будет не просто концерт, а настоящий праздник театрального искусства, который порадует как давних поклонников, так и новых зрителей.

Купить билет на концерт Сергей Есенин. К 130-летию со дня рождения

Октябрь
5 октября воскресенье
19:00
Дом Кочневой Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 41
от 700 ₽

