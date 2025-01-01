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Сергей Дроботенко
Киноафиша Сергей Дроботенко

Сергей Дроботенко

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Сергей Дроботенко: Концерт в Краснодаре

Зрителей Краснодара ждет уникальное событие — концерт известного российского юмориста Сергея Дроботенко. Этот многогранный артист, который совмещает в себе роли актёра, драматурга, теле- и радиоведущего, а также диджея, обещает незабываемый вечер, полный смеха и положительных эмоций.

Где и когда?

Концерт пройдет в Краснодарском Доме культуры железнодорожников. Не упустите возможность насладиться выступлением 15 ноября в 19:00. Убедитесь, что вы приобрели билеты заранее, так как события с участием Дроботенко обычно собирают полные залы.

Что ожидать?

Сергей Дроботенко известен своим остроумным юмором и уникальным стилем выступления. В его репертуаре — не только юмористические номера, но и элементы импровизации, которые делают каждое выступление неповторимым. Зрители могут ожидать как старые любимые шутки, так и новые, свежие материалы.

Интересные факты о Сергее Дроботенко

  • Сергей Дроботенко начал свою карьеру в 90-х годах и быстро завоевал популярность благодаря участию в комедийных шоу.
  • Он является автором нескольких театральных постановок, которые были с успехом представлены на сценах России.
  • Дроботенко активно ведет участие в различных благотворительных проектах, используя свою популярность для помощи нуждающимся.

Не упустите шанс стать частью этого увлекательного события! Мы уверены, что вечер с Сергеем Дроботенко станет для вас ярким и запоминающимся.

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Краснодар, 29 сентября
Краснодарский ДК железнодорожников Краснодар, Привокзальная пл., 2
19:00

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