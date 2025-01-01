Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Сергей Дроботенко. Новый год удался!
Билеты от 1000₽
Киноафиша Сергей Дроботенко. Новый год удался!

Сергей Дроботенко. Новый год удался!

18+
Возраст 18+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Новый год с Сергеем Дроботенко

Друзья! Если вы думаете, что Новый год заканчивается в полночь, вы ошибаетесь. Формально Новый год наступает с последним боем курантов, но новогоднее настроение мы можем продлить себе сколь угодно долго. И именно от этого настроения зависит, каким будет наступивший год.

Что может быть лучше для организма, истощённого бесконечными застольями, чем освежающая порция искромётного юмора? Не тот ли это эликсир, который вернёт вам силы и здоровье? Как известно, смех продлевает жизнь!

Сольный концерт в КЦ "Меридиан"

Современная цивилизация не придумала ничего лучше для создания правильного настроения, чем посетить в первые дни нового года концерт Сергея Дроботенко. Этот великолепный юморист даст сольный концерт 3 января в своем любимом зале Москвы — Концертном зале «Меридиан». Все, кто хочет прожить долго и счастливо, должны быть там!

Статистика успеха

Сухие цифры статистики гласят: 9385 зрителей в Москве в последние годы посетили новогодние концерты Сергея Дроботенко. Разочарованных не было ни одного, 9265 зрителей ушли в восторге, и всего 3 человека не смогли дойти до зала после буфета (но даже они остались под впечатлением). Ещё 117 человек не смогли покинуть концертный зал самостоятельно из-за необычайного потрясения от увиденного.

Это будет незабываемо!

Новый год начинается с боем курантов и продолжается почти под курантами: 3-го января в 19:00 для москвичей и гостей столицы настоящий мастер юмора Сергей Дроботенко подготовил программу «Новый год удался!..». Новые и любимые номера, импровизации и множество удивительных моментов ждут вас!

Не упустите возможность зарядиться хорошим настроением и энергией на весь год вперед!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
3 января
КЦ «Меридиан» Москва, Профсоюзная, 61
19:00 от 1000 ₽

Фотографии

Сергей Дроботенко. Новый год удался! Сергей Дроботенко. Новый год удался! Сергей Дроботенко. Новый год удался! Сергей Дроботенко. Новый год удался! Сергей Дроботенко. Новый год удался! Сергей Дроботенко. Новый год удался! Сергей Дроботенко. Новый год удался! Сергей Дроботенко. Новый год удался! Сергей Дроботенко. Новый год удался! Сергей Дроботенко. Новый год удался! Сергей Дроботенко. Новый год удался! Сергей Дроботенко. Новый год удался!

В ближайшие дни

18+
Юмор
Взрослый стендап
10 сентября в 20:00 O'Donoghue's
от 1390 ₽
Воскресная горячка. Hot Jazz, Old Jazz, Swing, Dixieland
18+
Джаз
Воскресная горячка. Hot Jazz, Old Jazz, Swing, Dixieland
28 сентября в 14:00 Ритм-блюз
от 1000 ₽
18+
Вечеринка Эстрада
Кому за
13 октября в 19:00 Глебовский ДК
от 1500 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше