Сергей Дроботенко. Новый год удался!

Новый год с Сергеем Дроботенко

Друзья! Если вы думаете, что Новый год заканчивается в полночь, вы ошибаетесь. Формально Новый год наступает с последним боем курантов, но новогоднее настроение мы можем продлить себе сколь угодно долго. И именно от этого настроения зависит, каким будет наступивший год.

Что может быть лучше для организма, истощённого бесконечными застольями, чем освежающая порция искромётного юмора? Не тот ли это эликсир, который вернёт вам силы и здоровье? Как известно, смех продлевает жизнь!

Сольный концерт в КЦ "Меридиан"

Современная цивилизация не придумала ничего лучше для создания правильного настроения, чем посетить в первые дни нового года концерт Сергея Дроботенко. Этот великолепный юморист даст сольный концерт 3 января в своем любимом зале Москвы — Концертном зале «Меридиан». Все, кто хочет прожить долго и счастливо, должны быть там!

Статистика успеха

Сухие цифры статистики гласят: 9385 зрителей в Москве в последние годы посетили новогодние концерты Сергея Дроботенко. Разочарованных не было ни одного, 9265 зрителей ушли в восторге, и всего 3 человека не смогли дойти до зала после буфета (но даже они остались под впечатлением). Ещё 117 человек не смогли покинуть концертный зал самостоятельно из-за необычайного потрясения от увиденного.

Это будет незабываемо!

Новый год начинается с боем курантов и продолжается почти под курантами: 3-го января в 19:00 для москвичей и гостей столицы настоящий мастер юмора Сергей Дроботенко подготовил программу «Новый год удался!..». Новые и любимые номера, импровизации и множество удивительных моментов ждут вас!

Не упустите возможность зарядиться хорошим настроением и энергией на весь год вперед!