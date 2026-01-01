Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Человек-паук: Новый день» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Сергей Долженков & New Blood Big Band
Билеты от 2000₽
Киноафиша Сергей Долженков & New Blood Big Band

Сергей Долженков & New Blood Big Band

12+
Возраст 12+
Билеты от 2000₽

О концерте

Фьюжн-оркестр New Blood Big Band в уникальном концерте

Представляем вашему вниманию концерт феноменально мощного фьюжн-оркестра под руководством виртуозного тромбониста Сергея Долженкова. В программе — четыре уникальных музыкальных блока, каждый из которых способен удивить и порадовать даже самых искушенных любителей джаза.

Программы концерта

  • Playing Sergey Dolzhenkov — авторская музыка создателя и лидера проекта.
  • Mats Homquist & New Blood Big Band — программа, созданная в сотрудничестве с шведским композитором и аранжировщиком Матом Холмквистом. Здесь вы услышите фьюжн-классику 1960-х и авторские пьесы Сергея Долженкова, а также композиции из альбома Холмквиста «Together».
  • The Brecker Brothers Tribute — дань уважения наследию одной из ключевых групп в истории фьюжн и джаз-рока, основанной трубачом Рэнди Брекером и его братом-саксофонистом Майклом в середине 1970-х.
  • Playing Rock! — хиты рок-н-ролла в оригинальных оркестровых версиях, которые не оставят равнодушными поклонников жанра.

Уникальные качества New Blood Big Band

Сергей Долженков займет центральное место на сцене, выступая в пяти ролях: как лидер, идейный вдохновитель, ведущий солист, композитор и автор всех аранжировок. Это действительно впечатляющее достижение, так как он смог собрать лучших фьюжн-музыкантов страны, благодаря чему New Blood Big Band стал одним из самых интересных музыкальных открытий последних лет.

Музыкальный почерк оркестра сразу запоминается. Характерным для него является смелое и вызывающее смешение стилей, а также отчетливое игнорирование стандартов. Это превращает «старомодный» по формату оркестр в яркое и агрессивное джаз-фьюжн-роковое комбо.

Состав оркестра

В проекте New Blood Big Band участвуют:

  • Сергей Долженков — тромбон, аранжировки
  • Алина Енгибарян — вокал
  • Секция тромбонов: Влад Псарук, Дмитрий Королев, Антон Гимазетдинов, Сергей Гимазетдинов
  • Саксофоны: Антон Чекуров, Анатолий Келе, Дмитрий Мосьпан, Юрий Псянчин, Илья Зяйкин
  • Трубы: Павел Жулин, Иван Акатов, Сергей Попов, Михаил Просужих
  • Ритм-секция: Алексей Максимов (бас-гитара), Александр Ахмаев (барабаны), Влад Савенков (гитара), Вячеслав Быстров (клавишные)

Не упустите возможность насладиться уникальной атмосферой концерта, который объединяет лучшее из фьюжна, джаза и рок-н-ролла.

Купить билет на концерт Сергей Долженков & New Blood Big Band

Помощь с билетами
Сентябрь
22 сентября вторник
20:00
Клуб Алексея Козлова Москва, Маросейка, 9/2
от 2000 ₽

В ближайшие дни

Писатели-меломаны. Достоевский
6+
Джаз

Писатели-меломаны. Достоевский

5 декабря в 13:00 Концертный зал «Зарядье»
от 600 ₽
Проверочный стендап-концерт Димы Гаврилова в Москве
18+
Юмор

Проверочный стендап-концерт Димы Гаврилова в Москве

30 августа в 20:30 КДК «Большевик»
Билеты
On The Road: Anatoly Osipov Group
12+
Джаз

On The Road: Anatoly Osipov Group

20 августа в 20:00 Клуб Алексея Козлова
от 1000 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Рок-концерты от легенд русского рока Рок-концерты от легенд русского рока Концерты звёзд в Москве и Петербурге Концерты звёзд в Москве и Петербурге
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше