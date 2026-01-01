Сергей Долженков & New Blood Big Band

Фьюжн-оркестр New Blood Big Band в уникальном концерте

Представляем вашему вниманию концерт феноменально мощного фьюжн-оркестра под руководством виртуозного тромбониста Сергея Долженкова. В программе — четыре уникальных музыкальных блока, каждый из которых способен удивить и порадовать даже самых искушенных любителей джаза.

Программы концерта

Playing Sergey Dolzhenkov — авторская музыка создателя и лидера проекта.

— авторская музыка создателя и лидера проекта. Mats Homquist & New Blood Big Band — программа, созданная в сотрудничестве с шведским композитором и аранжировщиком Матом Холмквистом. Здесь вы услышите фьюжн-классику 1960-х и авторские пьесы Сергея Долженкова, а также композиции из альбома Холмквиста «Together».

— программа, созданная в сотрудничестве с шведским композитором и аранжировщиком Матом Холмквистом. Здесь вы услышите фьюжн-классику 1960-х и авторские пьесы Сергея Долженкова, а также композиции из альбома Холмквиста «Together». The Brecker Brothers Tribute — дань уважения наследию одной из ключевых групп в истории фьюжн и джаз-рока, основанной трубачом Рэнди Брекером и его братом-саксофонистом Майклом в середине 1970-х.

— дань уважения наследию одной из ключевых групп в истории фьюжн и джаз-рока, основанной трубачом Рэнди Брекером и его братом-саксофонистом Майклом в середине 1970-х. Playing Rock! — хиты рок-н-ролла в оригинальных оркестровых версиях, которые не оставят равнодушными поклонников жанра.

Уникальные качества New Blood Big Band

Сергей Долженков займет центральное место на сцене, выступая в пяти ролях: как лидер, идейный вдохновитель, ведущий солист, композитор и автор всех аранжировок. Это действительно впечатляющее достижение, так как он смог собрать лучших фьюжн-музыкантов страны, благодаря чему New Blood Big Band стал одним из самых интересных музыкальных открытий последних лет.

Музыкальный почерк оркестра сразу запоминается. Характерным для него является смелое и вызывающее смешение стилей, а также отчетливое игнорирование стандартов. Это превращает «старомодный» по формату оркестр в яркое и агрессивное джаз-фьюжн-роковое комбо.

Состав оркестра

В проекте New Blood Big Band участвуют:

Сергей Долженков — тромбон, аранжировки

Алина Енгибарян — вокал

Секция тромбонов: Влад Псарук, Дмитрий Королев, Антон Гимазетдинов, Сергей Гимазетдинов

Саксофоны: Антон Чекуров, Анатолий Келе, Дмитрий Мосьпан, Юрий Псянчин, Илья Зяйкин

Трубы: Павел Жулин, Иван Акатов, Сергей Попов, Михаил Просужих

Ритм-секция: Алексей Максимов (бас-гитара), Александр Ахмаев (барабаны), Влад Савенков (гитара), Вячеслав Быстров (клавишные)

Не упустите возможность насладиться уникальной атмосферой концерта, который объединяет лучшее из фьюжна, джаза и рок-н-ролла.