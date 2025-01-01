Меню
Сергей Дёмин
Билеты от 2000₽
Киноафиша Сергей Дёмин

Сергей Дёмин

6+
Возраст 6+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Осенний благотворительный концерт «С любовью к музыке»

Приглашаем вас на осенний благотворительный концерт, который состоится в джаз-клубе Игоря Бутмана на Таганке. Это уникальное мероприятие, соберет лучших музыкантов, которые готовы поделиться своей любовью к музыке и поддержать важные благотворительные инициативы.

Что вас ждет на концерте?

Концерт пройдет под руководством талантливого Сергея Дёминева, известного своей выдающейся игрой на инструменте и уникальным подходом к джазовой интерпретации. Гости смогут насладиться не только любимыми мелодиями, но и новыми композиций, которые подарят настоящую атмосферу творчества и вдохновения.

Почему стоит прийти?

Каждый билет на концерт поможет в реализации благотворительных проектов, которые направлены на поддержку талантливых детей и развитие культурных инициатив в нашем городе. Кроме того, вы получите возможность познакомиться с выдающимися музыкантами и насладиться незабываемым вечерним настроением.

Уникальные моменты вечера

Во время концерта также планируются специальные гости и сюрпризы, которые сделают это событие поистине незабываемым. Джаз-клуб Игоря Бутмана славится своей великолепной акустикой и уютной атмосферой, что создаст идеальные условия для погружения в мир музыки.

Не упустите шанс стать частью этого особенного вечера – встреча с музыкой, культурой и добрыми делами ждет вас!

Купить билет на концерт

Расписание

16 ноября
Джаз-клуб Игоря Бутмана на Таганке Москва, В.Радищевская, 21, ресторан «Стейкс»
19:00 от 2000 ₽

