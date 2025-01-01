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Сергей Бобунец
Киноафиша Сергей Бобунец

Сергей Бобунец

Автор рок-гимна «Вечно молодой» 16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Сергей Бобунец — юбилейный концерт с симфоническим оркестром

16 ноября в клубе А2 состоится особенное событие — юбилейный концерт Сергея Бобунца, лидера группы «Смысловые Галлюцинации» и одного из главных голосов российского рока. В этом году музыканту исполняется 50 лет, и в честь этой важной даты он подготовил уникальную программу, которая объединит лучшие хиты его группы и сольные работы. Впервые эти композиции прозвучат в сопровождении международного симфонического оркестра «Таврический», что придаст знакомым песням новое звучание и глубину.

Музыка, которая остается в сердце

За свою более чем тридцатилетнюю карьеру Сергей Бобунец стал для многих символом искренности, веры и надежды. Его песни — это творческий маяк, к которому обращаются в самые разные моменты жизни. В сложные времена его тексты и музыка дарят утешение, а в счастливые — заставляют радоваться ещё больше. Бобунец продолжает напоминать, что, несмотря на все сложности, мир полон любви, а за каждой зимой всегда приходит весна.

Зачем идти на концерт?

Это не просто концерт — это путешествие через время, воспоминания и эмоции. В программе прозвучат такие хиты, как «Вечно молодой» и «Зачем топтать мою любовь», которые многие помнят с юности. В сопровождении симфонического оркестра эти песни заиграют новыми красками, создавая особую атмосферу. Бобунец, как всегда, делится с публикой своими мыслями и чувствами, напоминая о том, что вера в лучшее — это то, что помогает преодолевать любые трудности.

Для кого этот концерт?

Концерт Сергея Бобунца — для всех, кто вырос на песнях «Смысловых Галлюцинаций», для тех, кто ценит искреннюю музыку с глубокими смыслами, и для тех, кто ищет поддержки в сложные моменты жизни. Это возможность не только услышать любимые композиции, но и почувствовать ту самую связь с артистом, который уже многие годы вдохновляет своим творчеством.

Не упустите шанс стать частью этого уникального музыкального события и разделить с Сергеем Бобунцом его юбилей на сцене!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 26 октября
Клуб «А2» Санкт-Петербург, просп. Медиков, 3
19:00 от 1800 ₽

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