Концерт Сергея Бобунца

В Перми состоится концерт Сергея Бобунца. В программе — хиты группы «Смысловые Галлюцинации» и лучшие сольные песни с участием симфонического оркестра.

Песни артиста стали опорой для многих поколений, помогая переживать как радостные, так и трудные моменты жизни. Бобунец делится верой в людей и силу слова, напоминая о том, что после каждой зимы наступает весна. Этот концерт понравится тем, кто ценит музыку с глубоким смыслом и эмоциональную силу исполнения.

Творец смыслов

Предводитель команды Вечно Молодых и хранитель главных смыслов о вечности, разуме и любви представляет программу, состоящую из хитов группы «Смысловые Галлюцинации» и лучших сольных песен.

Надежная опора в меняющемся мире

В условиях постоянно меняющегося мира каждому из нас нужна опора. Песни Сергея Бобунца — это творческий монумент, к которому многие поколения обращаются в самые разные моменты жизни — и в самые счастливые, и в самые непростые.

Откровения на сцене

Пережив более тридцати лет музыкальной карьеры и немало потрясений, Сергей Бобунец сохранил веру в людей и силу слова. Он смело заявляет: мир продолжает любить несмотря ни на что. Если вы еще в этом сомневаетесь — приходите на концерт и убедитесь сами.