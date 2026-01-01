Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Наследник» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Сергей Бобунец. Все хиты группы «Смысловые галлюцинации»
Киноафиша Сергей Бобунец. Все хиты группы «Смысловые галлюцинации»

Сергей Бобунец. Все хиты группы «Смысловые галлюцинации»

12+
Возраст 12+

О концерте

Концерт Сергея Бобунца 

В Перми состоится концерт Сергея Бобунца. В программе — хиты группы «Смысловые Галлюцинации» и лучшие сольные песни с участием симфонического оркестра.

Песни артиста стали опорой для многих поколений, помогая переживать как радостные, так и трудные моменты жизни. Бобунец делится верой в людей и силу слова, напоминая о том, что после каждой зимы наступает весна. Этот концерт понравится тем, кто ценит музыку с глубоким смыслом и эмоциональную силу исполнения.

Творец смыслов

Предводитель команды Вечно Молодых и хранитель главных смыслов о вечности, разуме и любви представляет программу, состоящую из хитов группы «Смысловые Галлюцинации» и лучших сольных песен.

Надежная опора в меняющемся мире

В условиях постоянно меняющегося мира каждому из нас нужна опора. Песни Сергея Бобунца — это творческий монумент, к которому многие поколения обращаются в самые разные моменты жизни — и в самые счастливые, и в самые непростые.

Откровения на сцене

Пережив более тридцати лет музыкальной карьеры и немало потрясений, Сергей Бобунец сохранил веру в людей и силу слова. Он смело заявляет: мир продолжает любить несмотря ни на что. Если вы еще в этом сомневаетесь — приходите на концерт и убедитесь сами.

Купить билет на концерт Сергей Бобунец. Все хиты группы «Смысловые галлюцинации»

Помощь с билетами
В других городах
Март
11 марта среда
19:00
Большой зал Пермской филармонии Пермь, Куйбышева, 14
от 2500 ₽
19 марта четверг
19:00
КК им. Маяковского Новосибирск, Красный просп., 15
от 2500 ₽

В ближайшие дни

Ты у меня одна. Альберт Макаров и Александр Колесников
12+
Эстрада
Ты у меня одна. Альберт Макаров и Александр Колесников
7 марта в 21:00 Культурное пространство «Часовой завод»
от 1000 ₽
Копенgageн. Большой сольный концерт
16+
Рок
Копенgageн. Большой сольный концерт
10 апреля в 20:00 Ё-бар
от 1000 ₽
Симфонический абонемент. Танцы народов мира. Оркестр «Орфей»
6+
Классическая музыка
Симфонический абонемент. Танцы народов мира. Оркестр «Орфей»
12 апреля в 16:00 Филармония «Триумф»
от 400 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где проходят стендап вечера в Питере? Где проходят стендап вечера в Питере?
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше