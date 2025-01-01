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Киноафиша СерьГа

СерьГа

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О концерте/спектакле

Большой концерт группы «СерьГа» в клубе Jagger

22 октября в клубе «Jagger» состоится большой концерт рок-группы «СерьГа». Это событие станет настоящим праздником для всех поклонников качественной рок-музыки, ведь на концерте мы поздравим с днем рождения самого Сергея Галанины, основателя группы.

История группы

Группа «СерьГа» была основана в 1994 году Сергеем Галаниным, известным музыкантом и одним из создателей легендарной группы «Бригада С». С первых же концертов «СерьГа» завоевала любовь слушателей и стала одной из самых востребованных рок-групп в России.

Чем удивит концерт?

На предстоящем концерте зрители смогут услышать не только новые композиции с последних альбомов, но и полюбившиеся хиты, такие как «Страна Чудес», «А что нам надо» и «Дверь на замке». Это отличная возможность для зрителей погрузиться в атмосферу настоящего рок-шоу и спеть вместе с любимыми артистами.

Не пропустите!

Концерт «СерьГа» в клубе «Jagger» обещает стать незабываемым событием. Не упустите шанс насладиться живым выступлением и стать частью рок-истории!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 16 ноября
Jagger Санкт-Петербург, пл. Конституции, 2
20:00 от 2500 ₽

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