Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
СерьГА
Билеты от 2300₽
Киноафиша СерьГА

СерьГА

16+
Возраст 16+
Билеты от 2300₽

О концерте/спектакле

Яркий концерт в честь Дня Рождения Сергея Галанина

Отмечать День Рождения Сергея Галанина большими и яркими концертами в Санкт-Петербурге и Москве стало доброй традицией. В 2025 году этот праздник не станет исключением. 20 ноября культовая московская рок-группа «СерьГа» выступит на новой для себя концертной площадке — модном клубе «Урбан» на популярном «Флаконе».

Творческий путь и новинки

За более чем 30 лет существования группа написала огромное количество популярных песен, которые не нуждаются в особом представлении. В этом году зрителей ждет не только выступление с хитовыми композициями, но и премьеру новой пластинки, которая выйдет на всех музыкальных платформах этой осенью.

Приглашаем всех на праздник!

Поздравим Сергея Юрьевича, порадуемся и споем все вместе! Ждем всех друзей в «Урбане» 20 ноября. Не упустите возможность стать частью этого незабываемого события!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
20 ноября
Урбан Москва, Б.Новодмитровская, 36, стр. 24, дизайн-завод «Флакон»
19:00 от 2300 ₽

Фотографии

СерьГА

В ближайшие дни

Жемчужины мировой оперетты
12+
Классическая музыка
Жемчужины мировой оперетты
16 ноября в 19:00 Дом музыки
от 900 ₽
18+
Юмор
Павел Воля
13 декабря в 19:00 ЦСКА Арена
от 2000 ₽
Огни диско. Lights of Disco. Disco-Funk party
16+
Диско Фанк
Огни диско. Lights of Disco. Disco-Funk party
24 сентября в 20:00 Ритм-блюз
от 1000 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше