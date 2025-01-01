Яркий концерт в честь Дня Рождения Сергея Галанина

Отмечать День Рождения Сергея Галанина большими и яркими концертами в Санкт-Петербурге и Москве стало доброй традицией. В 2025 году этот праздник не станет исключением. 20 ноября культовая московская рок-группа «СерьГа» выступит на новой для себя концертной площадке — модном клубе «Урбан» на популярном «Флаконе».

Творческий путь и новинки

За более чем 30 лет существования группа написала огромное количество популярных песен, которые не нуждаются в особом представлении. В этом году зрителей ждет не только выступление с хитовыми композициями, но и премьеру новой пластинки, которая выйдет на всех музыкальных платформах этой осенью.

Приглашаем всех на праздник!

Поздравим Сергея Юрьевича, порадуемся и споем все вместе! Ждем всех друзей в «Урбане» 20 ноября. Не упустите возможность стать частью этого незабываемого события!