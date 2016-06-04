СерьГа. День рождения группы
О концерте

Концерт группы «СерьГа» в клубе «16 Тонн»

Группа «СерьГа» отмечает свой день рождения на сцене клуба «16 Тонн». С момента своего основания в 1994 году она стала одним из символов русского рока.

Басовые риффы Сергея Галанина знакомы многим по сериалу «Бригада», но они нашли своё место и в уникальном авторском творчестве музыканта. Музыка «СерьГи» представляет собой динамичное сочетание ритмичной «тяжёлой» основы и мелодичных куплетов и припевов, которые идеально подходят для исполнения хором.

Цитаты из песен группы могут показаться строчками из жизнеутверждающего панка или экранизацией классических кантри-композиций от раннего Боба Дилана. Сергей Галанин, как опытный алхимик, объединил хипповый музыкальный андеграунд с народными традициями и метафизическим хардом, создавая светлые и добрые песни.

Каждый раз, когда звучит «Страна чудес» или хит «А что нам надо?», у зрителей возникает чувство возвращения к истоку любви и радости. Не упустите возможность стать частью этого волшебства на концерте в клубе «16 Тонн». Вас ждет праздничная программа, состоящая из главных хитов и новых композиций группы «СерьГа».

4 июня четверг
20:00
16 тонн Москва, Пресненский Вал, 6, стр. 1, 2 этаж
