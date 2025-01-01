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СерьГа. Большой осенний концерт
Билеты от 2500₽
Киноафиша СерьГа. Большой осенний концерт

СерьГа. Большой осенний концерт

16+
Возраст 16+
Билеты от 2500₽

О концерте/спектакле

Концерт «СерьГи»: Праздник Непослушания в клубе 16 тонн

Каждый концерт группы «СерьГи» — это настоящая феерия, пробуждающая в нас внутренних детей. Как говорит сам Сергей Галанин: «У нас в груди до сих пор бьётся детское сердце, способное удивляться и принимать на себя чужую боль, радоваться абсолютно простым вещам».

Эклектика Русского Рока

Группа «СерьГи» — это не просто музыкальный проект, а символ духа русского рока, который затрагивает сердца миллионов меломанов на постсоветском пространстве. Сергей Галанин, выступая в роли опытного алхимика, в начале 1990-х годов смог соединить хипповый музыкальный андеграунд с народными корнями и метафизическим хардом. Результатом стали удивительно добрые песни, которые на протяжении десятилетий продолжают звучать на радиоволнах.

Уникальная Программа

На предстоящем концерте зрителей ждет уникальная программа, включающая главные хиты, а также новые композиции «СерьГи». Не упустите возможность насладиться звуками, которые стали частью музыкальной истории страны!

Приходите и откройте для себя мир, где музыка и эмоции переплетаются в незабываемом путешествии.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
5 сентября
16 тонн Москва, Пресненский Вал, 6, стр. 1, 2 этаж
20:00 от 2500 ₽

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