СерьГа. Большой осенний концерт

Концерт «СерьГи»: Праздник Непослушания в клубе 16 тонн

Каждый концерт группы «СерьГи» — это настоящая феерия, пробуждающая в нас внутренних детей. Как говорит сам Сергей Галанин: «У нас в груди до сих пор бьётся детское сердце, способное удивляться и принимать на себя чужую боль, радоваться абсолютно простым вещам».

Эклектика Русского Рока

Группа «СерьГи» — это не просто музыкальный проект, а символ духа русского рока, который затрагивает сердца миллионов меломанов на постсоветском пространстве. Сергей Галанин, выступая в роли опытного алхимика, в начале 1990-х годов смог соединить хипповый музыкальный андеграунд с народными корнями и метафизическим хардом. Результатом стали удивительно добрые песни, которые на протяжении десятилетий продолжают звучать на радиоволнах.

Уникальная Программа

На предстоящем концерте зрителей ждет уникальная программа, включающая главные хиты, а также новые композиции «СерьГи». Не упустите возможность насладиться звуками, которые стали частью музыкальной истории страны!

Приходите и откройте для себя мир, где музыка и эмоции переплетаются в незабываемом путешествии.