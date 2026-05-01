Спектакль Сережа очень тупой

Сережа очень тупой
18+
Продолжительность 80 минут
Абсурд в повседневности: спектакль «Серёжа очень тупой»

В Театральном центре «Энергия» состоится спектакль, который предложит зрителям свежий взгляд на повседневные ситуации. История вращается вокруг обычного программиста Серёжи, которому на пороге появляются три курьера. Однако вместо того, чтобы просто выполнить свой заказ, они неожиданно сообщают: «Мы будем у вас в течение часа». С этого момента привычный мир героя начинает разрушаться, уступая место абсурдным и комичным ситуациям.

Спектакль «Серёжа очень тупой» — это не только комедия, но и произведение с глубоким философским подтекстом. Скрытые за смешными диалогами темы заставляют задуматься о том, как реагировать на неожиданности и как справляться с тем, что имеет необъяснимый характер. Главный герой, Серёжа, оказывается в ситуации, когда ему необходимо найти выход из странной и пугающей реальности.

Эта постановка подойдет тем, кто ценит умную комедию с элементами абсурда и философскими размышлениями над человеческим состоянием. Не упустите возможность стать свидетелем этой необычной истории!

Май
Июнь
29 мая пятница
18:30
Театральный центр «Энергия» Новосибирск, Красный просп., 171/4
от 600 ₽
10 июня среда
18:30
Театральный центр «Энергия» Новосибирск, Красный просп., 171/4
от 600 ₽

