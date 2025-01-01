Меню
Серёжа очень тупой
Билеты от 3500₽
Киноафиша Серёжа очень тупой

Спектакль Серёжа очень тупой

Постановка
Мастерская Петра Фоменко. Старая сцена 16+
Продолжительность 1 час 10 минут без антракта
Возраст 16+
Билеты от 3500₽

О спектакле

Спектакль «Серёжа очень тупой»: абсурд в повседневности

Спектакль «Серёжа очень тупой» предлагает зрителям проанализировать, как в размеренную жизнь обычного человека могут вторгнуться необычные и даже иррациональные события. Главный герой сталкивается с странными ситуациями, требующими от него активной реакции, что, в свою очередь, может кардинально изменить его жизнь.

О пьесе

Автором данного произведения является Дмитрий Данилов, известный своими эксцентричными текстами, полными абсурда и метафизических идей. Пьеса отличается уникальным сочетанием классической формы, включающей сюжет, персонажей и диалоги, с абсурдным содержанием, создавая тем самым неповторимое театральное переживание.

Психология абсурда

По задумке Данилова, пьеса будет интересна не только любителям драм, но и поклонникам современного театра. Автор отмечает, что его интересовала именно реакция главного персонажа на абсурдные события и разговоры, что раскрывает глубокие психологические аспекты человеческой натуры. Он описывает, что в каждую, на первый взгляд, спокойную жизнь может внезапно вмешаться иррациональное, вместе с чем приходит необходимость адаптироваться и реагировать на новые обстоятельства.

Творческая команда

Спектакль поставлен под руководством режиссера Алексея Кузмина-Тарасова. За сценографию и костюмы отвечает Ольга Богатищева, а за освещение — Владислав Фролов. Звуковое оформление создано Анной Зобовой, а оператором выступил Максим Клёнов. Видеомонтаж совмещает усилия Анны Зобовой и Екатерины Бурлаковой. Кроме того, педагог по вокалу — Оксана Глоба, а помощником режиссера стала Мария Козяр.

Не пропустите эту необычную постановку, которая, несомненно, подарит вам новый взгляд на привычные аспекты повседневной жизни!

Режиссер
Алексей Кузмин-Тарасов
В ролях
Денис Аврамов
Елизавета Бойко
Тагир Рахимов
Николай Орловский
Вениамин Краснянский

Купить билет на спектакль Серёжа очень тупой

Помощь с билетами
Январь
19 января понедельник
19:00
Мастерская Петра Фоменко. Старая сцена Москва, Кутузовский просп., 30/32
от 3500 ₽

Фотографии

Серёжа очень тупой Серёжа очень тупой Серёжа очень тупой

