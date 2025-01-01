Меню
Сережа очень тупой
Билеты от 1000₽
Спектакль Сережа очень тупой

Спектакль Сережа очень тупой

Постановка
Театр на Малой Ордынке 18+
Возраст 18+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Комедия о нелепости реальности в Театре на Малой Ордынке

Спектакль «Серёжа очень тупой» по одноимённой пьесе современного драматурга Дмитрия Данилова — это комедия, которая тонко балансирует на грани смешного и трагичного. Она вызывающе ставит под сомнение наши представления о здравом смысле и реальности.

Сюжет и основные темы

Основное действие разворачивается вокруг главного героя, Сергея. Его, казалось бы, простая и незамысловатая жизнь вдруг оказывается под давлением абсурдных обстоятельств. Это становится началом увлекательного расследования вопроса: кто же мы на самом деле, когда окружающий нас мир навязывает нам ярлыки?

Провокационные вопросы

Система ценностей Сергея наслаивается на вызовы, которые он не может игнорировать. Как найти силы смириться с непониманием? Или, напротив, как отважиться бороться за свои права быть услышанным? Эти вопросы погружают зрителей в богатую палитру эмоций и размышлений.

Особенности спектакля

Спектакль предлагает зрителям уникальный опыт, где логика уступает место абсурду, а реальность играет с нами в искажённые игры. Это новое и провокационное погружение в мир, где можно столкнуться с осуждением, непониманием и, возможно, собственными страхами.

Не упустите шанс увидеть, как театральное искусство может ставить острые социальные вопросы и вызывать глубокие размышления. Спектакль «Серёжа очень тупой» ждет вас. Погрузитесь в эту захватывающую историю, которая заставит вас задуматься о многом.

Купить билет на спектакль Сережа очень тупой

Октябрь
Ноябрь
Декабрь
25 октября суббота
18:00
Театр на Малой Ордынке Москва, М.Ордынка, 31, стр. 1
от 1000 ₽
9 ноября воскресенье
18:00
Театр на Малой Ордынке Москва, М.Ордынка, 31, стр. 1
от 1000 ₽
22 ноября суббота
18:00
Театр на Малой Ордынке Москва, М.Ордынка, 31, стр. 1
от 1000 ₽
10 декабря среда
19:00
Театр на Малой Ордынке Москва, М.Ордынка, 31, стр. 1
от 1000 ₽
24 декабря среда
19:00
Театр на Малой Ордынке Москва, М.Ордынка, 31, стр. 1
от 1000 ₽

