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Сережа очень тупой
Киноафиша Сережа очень тупой

Спектакль Сережа очень тупой

Постановка
Театр «Кот» 12+
Продолжительность 1 час 20 минут
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Спектакль по пьесе Дмитрия Данилова в Театре "Кот"

Представляем вашему вниманию захватывающий спектакль, который обещает погрузить зрителей в мир неожиданных поворотов и комических ситуаций. Главный герой — программист Сергей, чья жизнь меняется в одно мгновение, когда ему доставляют таинственную посылку.

О чем спектакль?

Сергей — обычный программист, который не ожидал, что его день станет таким необычным. В его дверь стучатся трое курьеров с маленькой посылкой, и они объявляют, что проведут с ним целый час. Но кто они? И что за загадочная посылка, которую он совершенно не ждал?

Персонажи и интрига

Каждый из курьеров — это яркий и запоминающийся персонаж, который добавляет в спектакль свою изюминку. Их цели и намерения остаются загадкой до самого конца, а увлекательные диалоги и комические ситуации не оставят зрителей равнодушными.

Почему это важно?

Спектакль не только развлекает, но и заставляет задуматься о том, как легко мы можем оказаться в неожиданных ситуациях. Сергей, казалось бы, рациональный и здравомыслящий, оказывается в центре абсурдной ситуации, что поднимает вопрос о том, насколько мы знаем самих себя.

Ждем вас на спектакле!

Не упустите возможность увидеть  спектакль, который сочетает в себе юмор и глубокие размышления. Подготовьтесь к часовой встречи с трио курьеров, которое изменит привычный ход событий в жизни Сергея. Билеты уже в продаже!

Режиссер
Алексей Проскуряков
В ролях
Дмитрий Орлов
Андрей Кружков
Сергей Переславцев
Евгения Заварзина
Алексей Проскуряков

Купить билет на спектакль

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Воронеж, 24 августа
Театр «Кот» Воронеж, Текстильщиков, 1б, 2 этаж
18:00 от 1300 ₽

Фотографии

Сережа очень тупой Сережа очень тупой Сережа очень тупой Сережа очень тупой

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