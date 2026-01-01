Оповещения от Киноафиши
Серенады Солнечной долины. Гленн Миллер. Бенни Гудмэн
Серенады Солнечной долины. Гленн Миллер. Бенни Гудмэн

6+
Возраст 6+

О концерте

Серенада солнечной долины: вечер джаза в Дворце Белосельских-Белозерских

Погрузитесь в мир джаза на концерте «Серенады солнечной долины». Вас ожидает незабываемый вечер, где прозвучат произведения двух великих джазовых музыкантов — Гленна Миллера и Бенни Гудмэна. Биг-бэнд Ивана Васильева и мэтр петербургского джаза, кларнетист Федор Кувайцев, подарят вам лучшее из наследия этих гениев.

Вдохновение и дружба

Гленн Миллер и Бенни Гудмэн — имена, которые символизируют целую эпоху в мире джаза. Оба музыканта стали знаковыми фигурами музыкальной импровизации и внесли неоценимый вклад в его развитие. Фильм-мюзикл «Серенада солнечной долины» помог оркестру Миллера достичь вершин популярности, а его композиции завоинствовали даже за «железным занавесом», покорив сердца советских любителей джаза.

Дирижер и композитор Бенни Гудмэн выводил джаз из полуподпольных клубов на сцену легендарного Карнеги Холла. Миллер, известный как гений аранжировки, и Гудмэн, прозванный королем свинга, не только творили в одну эпоху, но и дружили на протяжении всей своей жизни.

Не упустите возможность

Программа «Серенады солнечной долины» посвящена этой особой дружбе, и её представят известные петербургские джазмэны. Не пропустите шанс стать частью этой музыкальной магии и насладиться лучшими композициями двух колоссов джазового мира!

Март
6 марта пятница
19:00
Дворец Белосельских-Белозерских Санкт-Петербург, Невский просп., 41
от 1300 ₽

Серенады Солнечной долины. Гленн Миллер. Бенни Гудмэн Серенады Солнечной долины. Гленн Миллер. Бенни Гудмэн Серенады Солнечной долины. Гленн Миллер. Бенни Гудмэн Серенады Солнечной долины. Гленн Миллер. Бенни Гудмэн Серенады Солнечной долины. Гленн Миллер. Бенни Гудмэн Серенады Солнечной долины. Гленн Миллер. Бенни Гудмэн

