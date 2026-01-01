Серенады Солнечной долины. Гленн Миллер. Бенни Гудмэн

Серенада солнечной долины: вечер джаза в Дворце Белосельских-Белозерских

Погрузитесь в мир джаза на концерте «Серенады солнечной долины». Вас ожидает незабываемый вечер, где прозвучат произведения двух великих джазовых музыкантов — Гленна Миллера и Бенни Гудмэна. Биг-бэнд Ивана Васильева и мэтр петербургского джаза, кларнетист Федор Кувайцев, подарят вам лучшее из наследия этих гениев.

Вдохновение и дружба

Гленн Миллер и Бенни Гудмэн — имена, которые символизируют целую эпоху в мире джаза. Оба музыканта стали знаковыми фигурами музыкальной импровизации и внесли неоценимый вклад в его развитие. Фильм-мюзикл «Серенада солнечной долины» помог оркестру Миллера достичь вершин популярности, а его композиции завоинствовали даже за «железным занавесом», покорив сердца советских любителей джаза.

Дирижер и композитор Бенни Гудмэн выводил джаз из полуподпольных клубов на сцену легендарного Карнеги Холла. Миллер, известный как гений аранжировки, и Гудмэн, прозванный королем свинга, не только творили в одну эпоху, но и дружили на протяжении всей своей жизни.

Не упустите возможность

Программа «Серенады солнечной долины» посвящена этой особой дружбе, и её представят известные петербургские джазмэны. Не пропустите шанс стать частью этой музыкальной магии и насладиться лучшими композициями двух колоссов джазового мира!