Серенада летнего вечера: Концерт ветеранов сцены КМТО «Премьера»

Приглашаем вас на уникальный концерт эстрадной музыки «Серенада летнего вечера», который состоится в Краснодаре. Это событие организовано ветеранами сцены Краснодарского музыкально-технического объединения «Премьера». В программе — яркие выступления известных исполнителей, которые подарят зрителям незабываемые музыкальные моменты.

Что ожидать на концерте

На концерте зрители смогут насладиться разнообразием эстрадной музыки, включая популярные хиты прошлых лет и современные композиции. Участники концерта — ветераны сцены, которые имеют богатый опыт и множество наград. Их выступления обещают быть трогательными и атмосферными.

Интересные факты

КМТО «Премьера» было основано более 30 лет назад и за это время заслужило любовь и уважение публики.

Многие исполнители, участвующие в концерте, являются лауреатами различных музыкальных конкурсов.

Концерт «Серенада летнего вечера» станет не только музыкальным событием, но и возможностью встретиться с друзьями и единомышленниками.

Билеты и информация

Билеты можно приобрести в кассах театра или на официальном сайте. Не упустите возможность стать частью этого волшебного вечера, наполненного музыкой и эмоциями!