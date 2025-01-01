Приглашаем вас на уникальный концерт эстрадной музыки «Серенада летнего вечера», который состоится в Краснодаре. Это событие организовано ветеранами сцены Краснодарского музыкально-технического объединения «Премьера». В программе — яркие выступления известных исполнителей, которые подарят зрителям незабываемые музыкальные моменты.
На концерте зрители смогут насладиться разнообразием эстрадной музыки, включая популярные хиты прошлых лет и современные композиции. Участники концерта — ветераны сцены, которые имеют богатый опыт и множество наград. Их выступления обещают быть трогательными и атмосферными.
Билеты можно приобрести в кассах театра или на официальном сайте. Не упустите возможность стать частью этого волшебного вечера, наполненного музыкой и эмоциями!