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Серенада летнего вечера
Киноафиша Серенада летнего вечера

Серенада летнего вечера

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Серенада летнего вечера: Концерт ветеранов сцены КМТО «Премьера»

Приглашаем вас на уникальный концерт эстрадной музыки «Серенада летнего вечера», который состоится в Краснодаре. Это событие организовано ветеранами сцены Краснодарского музыкально-технического объединения «Премьера». В программе — яркие выступления известных исполнителей, которые подарят зрителям незабываемые музыкальные моменты.

Что ожидать на концерте

На концерте зрители смогут насладиться разнообразием эстрадной музыки, включая популярные хиты прошлых лет и современные композиции. Участники концерта — ветераны сцены, которые имеют богатый опыт и множество наград. Их выступления обещают быть трогательными и атмосферными.

Интересные факты

  • КМТО «Премьера» было основано более 30 лет назад и за это время заслужило любовь и уважение публики.
  • Многие исполнители, участвующие в концерте, являются лауреатами различных музыкальных конкурсов.
  • Концерт «Серенада летнего вечера» станет не только музыкальным событием, но и возможностью встретиться с друзьями и единомышленниками.

Билеты и информация

Билеты можно приобрести в кассах театра или на официальном сайте. Не упустите возможность стать частью этого волшебного вечера, наполненного музыкой и эмоциями!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Краснодар, 14 августа
Дворец искусств «Премьера» Краснодар, Стасова, 175
19:00

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