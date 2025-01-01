Меню
Киноафиша Серебряный ветер Есенинских строк

Серебряный ветер Есенинских строк

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Серебряный ветер Есенинских строк. Концерт к юбилею Сергея Есенина

Вас ждет уникальное музыкальное событие, посвященное 130-летию со дня рождения выдающегося российского поэта Сергея Есенина. Концерт «Серебряный ветер Есенинских строк» представит необычное сочетание поэзии и музыки, которое позволит глубже проникнуться творчеством этого гениального мастера слова.

Исполнители

  • Сергей Зыков
  • Анна Фомичёва
  • Игорь Ступишин (фортепиано)
  • Денис Асташин (баян)

Информация о концерте

Продолжительность мероприятия составит 1 час 30 минут без антракта. Каждый из исполнителей привнесет в программу свою уникальную интерпретацию произведений Есенина, что сделает концерт особенно запоминающимся.

Почему стоит посетить?

Сергей Есенин — явление в русской поэзии. Его стихи пронизаны искренностью и глубокими чувствами. На концерте вы сможете услышать не только классические строки, но и новые музыкальные композиции, созданные на их основе. Это отличная возможность окунуться в атмосферу творчества одного из самых любимых поэтов России.

Не упустите шанс стать частью этого незабываемого вечера!

Расписание

Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

