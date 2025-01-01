Спектакль «Серебряный век» в театре Курт в Санкт-Петербурге

Театр «Птица» из Ижевска представит свой новый спектакль «Серебряный век», который обещает стать настоящей музыкальной мистерией. В этом уникальном произведении время охватывает целую эпоху — от начала 19-го века до разгара Первой мировой войны.

Странники во времени

Главные герои спектакля — это не исторические личности, а таинственные странники во времени, которые появляются в разные эпохи в новом облике. Когда-то они были актерами комедии дель арте, а теперь превращаются в поэтов, художников и философов. Однако, как и все люди, они совершают ошибки, и их поиски Прекрасной Дамы оборачиваются мистификацией.

Музыка и танец

В спектакле звучат живая музыка и песни на стихи поэтов Серебряного века, что создает уникальную атмосферу. Также используются танго и Гурджиевские движения, что добавляет динамики и выразительности. Зрители также смогут стать частью этого волшебного действа, принимая активное участие в происходящем.

Творческая команда

Автор и режиссер спектакля — Светлана Шанская. Педагог по вокалу — Марина Санникова, а хореографом выступила Рената Санникова. Их совместная работа обещает доставить зрителям множество незабываемых эмоций и впечатлений.

Не упустите возможность стать частью этого удивительного театрального опыта! Спектакль «Серебряный век» ждет вас в театре КУрт в Санкт-Петербурге.