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Серебряный век
Киноафиша Серебряный век

Спектакль Серебряный век

12+
Продолжительность 3 часа, 1 антракт
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Моноспектакль Олега Погудина: «Серебряный век»

16 июня в 19:00 на сцене Мастерской Петра Фоменко состоится моноспектакль Олега Погудина, который представит свою новую работу — «Серебряный век». Этот спектакль продолжает традицию концертов-спектаклей, начатую в 2023 году с постановки «Ар-деко».

Что такое «Серебряный век»?

Термин «серебряный век» не привязан к конкретному -изму, как модернизм или символизм. Это метафора, в которой заключены судьбы как целой эпохи, так и отдельных людей, не вписывающихся в никакие классификации. Поэт Борис Пастернак в своих стихах писал: «Мы были людьми. Мы эпохи». Это утверждение отражает многогранность и трагизм культурного периода.

Мир Серебряного века

Режиссёр спектакля, Омри Ронен, рассматривает Серебряный век как блестящий замысел, наполненный новыми душами и творческими источниками. Николай Бердяев отмечал, что в это время соединялись чувства заката и надежды на преображение жизни. Как выразился один из поэтов, «как будто будет свет и слава, удачный день и вдоволь хлеба». Эмоции этого времени органично вплетены в спектакль, где пересекаются высокая поэзия и бытовой романс.

Ожидания от спектакля

Зрители смогут насладиться комедией масок, а также произведениями Блока, Булгакова и Чехова. В спектакле будут представлены и несколько мировых премьер. Как выразился Александр Кушнер: «Мандельштам приедет с шубой, А Кузмин с той самой шапкой…». Здесь каждый найдет что-то близкое и знакомое.

Феерия и искусство

В заключение, стоит отметить, что одна из самых известных пьес в жанре феерии — «Синяя птица» Метерлинка, ставится в самых реалистичных театрах. Это связано с тем, что искусство, правда и любовь всегда преодолевают барьеры, создавая невероятные мгновения. Так же, как в великой пьесе Чехова «Чайка», зрители смогут погрузиться в мир глубоких чувств и переживаний.

Не упустите возможность стать частью этого уникального театрального события!

В ролях
Олег Погудин

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Челябинск, 14 октября
Театр драмы им. Наума Орлова Челябинск, пл. Революции, 6
19:00 от 1500 ₽

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