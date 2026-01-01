Серебряный век. Цветаева. Реквием
Киноафиша Серебряный век. Цветаева. Реквием

Серебряный век. Цветаева. Реквием

Продолжительность 80 минут
О концерте

Музыкальная квартира: вечер, посвящённый Марине Цветаевой

На Тверской пройдет уникальное событие, посвященное одному из величайших русских поэтов — Марине Цветаевой. В эту музыкальную квартиру зрителей приглашает Г.Е. Хрыдаев, который будет курировать программу чтения стихов и исполнения песен, связанных с творчеством поэтессы.

В этом году исполняется 85 лет со дня её ухода. В Музыкальной квартире материально соединятся слова и музыка, чтобы осветить жизнь Марии Цветаевой — женщины, поэтессы, мятежницы, которая всю жизнь искала любовь и правду.

Творческая встреча со звездами

На протяжении полутора часов дуэт — драматический артист Игорь Афанасьев и сопрано Екатерина Смолина — вместе с зрителями вспомнит стремительную и трагическую судьбу Цветаевой. Её стихи будут звучать не только в прочтении, но и в музыкальном сопровождении, где лирика поэтессы переплетается с фортепиано и виолончелью.

Также в программу включены воспоминания современников, отрывки из дневников и писем Цветаевой и размышления потомков о её влиянии на поэзию и литературу.

Состав исполнителей

  • Екатерина Смолина — сопрано
  • Игорь Афанасьев — актер
  • Михаил Ченцов — фортепиано
  • Святослав Тарасов — виолончель

Режиссер и художник

Режиссёр мероприятия — Леонид Лавровский-Гарсиа, а художником по костюмам выступает Анна Тиханушкина. Эта встреча — не просто биография в словах и звуках. Это возможность услышать живой голос Цветаевой — страстный и неукротимый, продолжающий звучать через десятилетия.

Приглашаем всех, кто ценит поэзию и стремится прикоснуться к вечным темам любви, страдания и поиска смысла.

Купить билет на концерт Серебряный век. Цветаева. Реквием

Помощь с билетами
Июнь
3 июня среда
19:00
Музыкальная квартира на Тверской Москва, 1-я Тверская-Ямская, 16/23, стр. 1
от 500 ₽

