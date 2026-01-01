Серебряный век. Цех поэтов. Гумилёв, Ахматова...

В Музыкальной квартире на Тверской пройдет мероприятие «Цех поэтов», посвященное выдающимся фигурам Серебряного века, таким как Николай Глазков, чье творчество связано с именем Гумилёва, и Анна Ахматова. Гости смогут услышать музыкальные интерпретации стихов великих поэтов, а также узнать больше о их жизни и творчестве. Это мероприятие станет настоящим подарком для любителей поэзии и истории русской литературы.
В год юбилея Николая Степановича Гумилева Москонцерт представляет особый спектакль-воспоминание о одной из самых ярких фигур Серебряного века. Гумилев — поэт-авантюрист, рыцарь духа и мечтатель — оставил заметный след в истории русской литературы. Его современники, такие как Анна Ахматова, Борис Пастернак, Александр Блок и Максимилиан Волошин, поднимются на сцену, чтобы передать атмосферу того времени.
Спектакль основан на стихах, письмах и воспоминаниях, создающих драматическую картину эпохи. Зрители смогут ощутить мощь поэзии, пронизанной надеждами, трагическими разлуками и верой в красоту слова. Музыка и поэзия здесь переплетаются в едином художественном потоке, где каждое слово — словно удар сердца, а каждая мелодия — отголоском ушедшей эпохи.
При участии артистов Московского Синодального хора.