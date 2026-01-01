Серебряный век. Цех поэтов. Гумилёв, Ахматова...

Концерт-воспоминание о поэтах Серебряного века

В Музыкальной квартире на Тверской пройдет мероприятие «Цех поэтов», посвященное выдающимся фигурам Серебряного века, таким как Николай Глазков, чье творчество связано с именем Гумилёва, и Анна Ахматова. Гости смогут услышать музыкальные интерпретации стихов великих поэтов, а также узнать больше о их жизни и творчестве. Это мероприятие станет настоящим подарком для любителей поэзии и истории русской литературы.

В год юбилея Николая Степановича Гумилева Москонцерт представляет особый спектакль-воспоминание о одной из самых ярких фигур Серебряного века. Гумилев — поэт-авантюрист, рыцарь духа и мечтатель — оставил заметный след в истории русской литературы. Его современники, такие как Анна Ахматова, Борис Пастернак, Александр Блок и Максимилиан Волошин, поднимются на сцену, чтобы передать атмосферу того времени.

Спектакль основан на стихах, письмах и воспоминаниях, создающих драматическую картину эпохи. Зрители смогут ощутить мощь поэзии, пронизанной надеждами, трагическими разлуками и верой в красоту слова. Музыка и поэзия здесь переплетаются в едином художественном потоке, где каждое слово — словно удар сердца, а каждая мелодия — отголоском ушедшей эпохи.

Исполнители и творческая команда

Алексей Казаков (актер)

(актер) Арина Чеканова (актер)

(актер) Екатерина Смолина (сопрано)

(сопрано) Валентин Суходолец (тенор)

(тенор) Илья Ушуллу (бас)

(бас) Михаил Ченцов (фортепиано)

При участии артистов Московского Синодального хора.

Творческая команда