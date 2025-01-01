Меню
Серебряный ключик
Киноафиша Серебряный ключик

Спектакль Серебряный ключик

Постановка
Новосибирский театр кукол 0+
Режиссер Ольга Гущина
Продолжительность 50 минут
Возраст 0+

О спектакле

Новогодняя сказка для малышей в Новосибирске

Приглашаем вас на волшебное представление «Серебряный ключик», где зрители увидят незабываемые приключения Зайца, нашедшего загадочный ключик. Режиссером спектакля выступает заслуженная артистка России Ольга Гущина, а художественное оформление создала талантливая Ангелина Жданова.

Сюжет

В смысле сказки Заяц в Новый год находит серебряный ключик и отправляется на поиски его владельца. В пути он встретит различных животных и столкнется с неожиданных препятствиями. Дети узнают, что загадочный сундучок Деда Мороза хранит множество чудес. Спектакль напомнит о важности дружбы, щедрости и вере в чудеса.

Новогодняя программа перед спектаклем

Перед началом представления зрителей ждет увлекательная новогодняя интермедия в фойе театра. Уточните время начала интермедии в своих билетах.

Продолжительность

Игровая программа длится 15 минут, а сам спектакль — 35 минут. Это идеальное время для малышей, чтобы погрузиться в сказочный мир.

Когда и где

Премьера спектакля состоится 18 декабря 2025 года в Комнате сказок Новосибирского театра кукол.

Не упустите возможность провести время с детьми за ярким спектаклем, который подарит им незабываемые впечатления и радость!

Купить билет на спектакль Серебряный ключик

Декабрь
Январь
16 декабря вторник
15:00
Новосибирский театр кукол Новосибирск, Ленина, 22
17 декабря среда
10:30
Новосибирский театр кукол Новосибирск, Ленина, 22
от 350 ₽
11:30
Новосибирский театр кукол Новосибирск, Ленина, 22
от 350 ₽
18 декабря четверг
11:00
Новосибирский театр кукол Новосибирск, Ленина, 22
от 350 ₽
14:00
Новосибирский театр кукол Новосибирск, Ленина, 22
от 600 ₽
16:30
Новосибирский театр кукол Новосибирск, Ленина, 22
от 600 ₽
19:00
Новосибирский театр кукол Новосибирск, Ленина, 22
от 600 ₽
19 декабря пятница
11:00
Новосибирский театр кукол Новосибирск, Ленина, 22
от 600 ₽
13:30
Новосибирский театр кукол Новосибирск, Ленина, 22
от 600 ₽
16:00
Новосибирский театр кукол Новосибирск, Ленина, 22
от 600 ₽
18:30
Новосибирский театр кукол Новосибирск, Ленина, 22
от 600 ₽
20 декабря суббота
11:00
Новосибирский театр кукол Новосибирск, Ленина, 22
от 700 ₽
13:00
Новосибирский театр кукол Новосибирск, Ленина, 22
от 700 ₽
15:00
Новосибирский театр кукол Новосибирск, Ленина, 22
от 700 ₽
18:30
Новосибирский театр кукол Новосибирск, Ленина, 22
от 700 ₽
21 декабря воскресенье
11:00
Новосибирский театр кукол Новосибирск, Ленина, 22
от 700 ₽
13:30
Новосибирский театр кукол Новосибирск, Ленина, 22
от 700 ₽
16:00
Новосибирский театр кукол Новосибирск, Ленина, 22
от 700 ₽
18:30
Новосибирский театр кукол Новосибирск, Ленина, 22
от 700 ₽
29 декабря понедельник
10:30
Новосибирский театр кукол Новосибирск, Ленина, 22
от 600 ₽
13:00
Новосибирский театр кукол Новосибирск, Ленина, 22
от 600 ₽
15:30
Новосибирский театр кукол Новосибирск, Ленина, 22
от 600 ₽
18:00
Новосибирский театр кукол Новосибирск, Ленина, 22
от 600 ₽
30 декабря вторник
10:30
Новосибирский театр кукол Новосибирск, Ленина, 22
от 600 ₽
13:00
Новосибирский театр кукол Новосибирск, Ленина, 22
от 600 ₽
15:30
Новосибирский театр кукол Новосибирск, Ленина, 22
от 600 ₽
18:00
Новосибирский театр кукол Новосибирск, Ленина, 22
от 600 ₽
31 декабря среда
11:00
Новосибирский театр кукол Новосибирск, Ленина, 22
от 700 ₽
13:30
Новосибирский театр кукол Новосибирск, Ленина, 22
от 700 ₽
2 января пятница
10:30
Новосибирский театр кукол Новосибирск, Ленина, 22
от 700 ₽
13:00
Новосибирский театр кукол Новосибирск, Ленина, 22
от 700 ₽
15:30
Новосибирский театр кукол Новосибирск, Ленина, 22
от 700 ₽
18:00
Новосибирский театр кукол Новосибирск, Ленина, 22
от 700 ₽
3 января суббота
10:30
Новосибирский театр кукол Новосибирск, Ленина, 22
от 700 ₽
13:00
Новосибирский театр кукол Новосибирск, Ленина, 22
от 700 ₽
15:30
Новосибирский театр кукол Новосибирск, Ленина, 22
от 700 ₽
18:00
Новосибирский театр кукол Новосибирск, Ленина, 22
от 700 ₽
8 января четверг
10:30
Новосибирский театр кукол Новосибирск, Ленина, 22
от 700 ₽
13:00
Новосибирский театр кукол Новосибирск, Ленина, 22
от 700 ₽
15:30
Новосибирский театр кукол Новосибирск, Ленина, 22
от 700 ₽
18:00
Новосибирский театр кукол Новосибирск, Ленина, 22
от 700 ₽
9 января пятница
10:30
Новосибирский театр кукол Новосибирск, Ленина, 22
от 700 ₽
13:00
Новосибирский театр кукол Новосибирск, Ленина, 22
15:30
Новосибирский театр кукол Новосибирск, Ленина, 22
от 700 ₽
18:00
Новосибирский театр кукол Новосибирск, Ленина, 22
от 700 ₽
10 января суббота
11:00
Новосибирский театр кукол Новосибирск, Ленина, 22
от 700 ₽
13:30
Новосибирский театр кукол Новосибирск, Ленина, 22
от 700 ₽
16:00
Новосибирский театр кукол Новосибирск, Ленина, 22
от 700 ₽
18:30
Новосибирский театр кукол Новосибирск, Ленина, 22
от 700 ₽
11 января воскресенье
11:00
Новосибирский театр кукол Новосибирск, Ленина, 22
от 700 ₽
14:00
Новосибирский театр кукол Новосибирск, Ленина, 22
от 700 ₽

