Спектакль Серебряный ключик

Новогодняя сказка для малышей в Новосибирске

Приглашаем вас на волшебное представление «Серебряный ключик», где зрители увидят незабываемые приключения Зайца, нашедшего загадочный ключик. Режиссером спектакля выступает заслуженная артистка России Ольга Гущина, а художественное оформление создала талантливая Ангелина Жданова.

Сюжет

В смысле сказки Заяц в Новый год находит серебряный ключик и отправляется на поиски его владельца. В пути он встретит различных животных и столкнется с неожиданных препятствиями. Дети узнают, что загадочный сундучок Деда Мороза хранит множество чудес. Спектакль напомнит о важности дружбы, щедрости и вере в чудеса.

Новогодняя программа перед спектаклем

Перед началом представления зрителей ждет увлекательная новогодняя интермедия в фойе театра. Уточните время начала интермедии в своих билетах.

Продолжительность

Игровая программа длится 15 минут, а сам спектакль — 35 минут. Это идеальное время для малышей, чтобы погрузиться в сказочный мир.

Когда и где

Премьера спектакля состоится 18 декабря 2025 года в Комнате сказок Новосибирского театра кукол.

Не упустите возможность провести время с детьми за ярким спектаклем, который подарит им незабываемые впечатления и радость!