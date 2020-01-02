Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Серебряное зеркало
Билеты от 2000₽
Киноафиша Серебряное зеркало

Спектакль Серебряное зеркало

Постановка
Губернский театр 12+
Продолжительность 2 часа 20 минут, 1 антракт
Возраст 12+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Поэтическое кабаре в Московском Губернском театре

Московский Губернский театр представляет новый формат спектакля — поэтическое кабаре. Это уникальное театральное событие, которое предлагает зрителям общение с актерами в непринужденной, уютной обстановке. Забудьте о традиционной рампе сцены — здесь вы сможете находиться в центре действия за небольшими столиками в фойе второго этажа.

В программе вечера

Зрители станут участниками красивого перформанса, в котором прозвучат стихотворения выдающихся поэтесс. В числе авторов — Анна Ахматова, Марина Цветаева, Нина Берберова, Аделаида Герцык, Зинаида Гиппиус, Надежда Тэффи и Вера Инбер. Кроме того, на сцене прозвучат романсы Александра Вертинского и песни начала ХХ века.

Уникальная атмосферность

Такой формат позволяет создать особую атмосферу, где каждый зритель может почувствовать себя частью происходящего. Спектакль ориентирован на близкое взаимодействие с аудиторией, что делает его особенно привлекательным для любителей поэзии и музыки.

Не упустите возможность насладиться искусством в такой необычной интерпретации. Приходите на поэтическое кабаре, чтобы открыть для себя новые грани творчества великих поэтесс.

Режиссер
Ольга Матвеева
В ролях
Елена Цагина
Наталья Смирнова
Полина Галкина
Полина Галкина
Марина Бояринова
Людмила Менчинская

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
30 сентября
Губернский театр Москва, Волгоградский просп., 121
19:00 от 2000 ₽
12 октября
Губернский театр Москва, Волгоградский просп., 121
18:00 от 2000 ₽
7 ноября
Губернский театр Москва, Волгоградский просп., 121
19:00 от 2000 ₽

Фотографии

Серебряное зеркало Серебряное зеркало Серебряное зеркало Серебряное зеркало Серебряное зеркало Серебряное зеркало

В ближайшие дни

Ученая семейка и квадрокоптер
0+
Детский Интерактивный
Ученая семейка и квадрокоптер
8 ноября в 14:10 Центральный дом актера
от 5000 ₽
Натан Мудрый
18+
Премьера Драма
Натан Мудрый
3 октября в 19:00 Шалом. Сцена на Новослободской
от 5500 ₽
Борис Годунов
12+
Драма
Борис Годунов
17 октября в 19:00 Театральный центр «Вишневый сад»
от 500 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше