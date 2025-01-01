Фантазийно-интерактивный спектакль «Серебряное копытце»

Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Уралу, где оживают таинственные горные звуки и волшебные существа. Спектакль по мотивам сказа П.П. Бажова «Серебряное копытце» подарит зрителям незабываемые моменты с удивительным козликом, осыпающим все вокруг драгоценными каменьями, и супер-героем, который перепутал сказку.

Тематика и послание

Этот спектакль затрагивает важные темы семейных отношений и веры в волшебство. Он показывает красоту смены времён года и демонстрирует, как можно создать домашний театр, который станет источником радости и вдохновения.

Начало спектакля: мастер-класс для детей

Спектакль начнётся с увлекательного мастер-класса, где дети смогут создать свой интерактивный лес. Это позволит им погрузиться в мир театра и оставить суету повседневной жизни за дверью. После мастер-класса зажжётся огонь в камине, и начнётся само представление.

Режиссёр-постановщик

Режиссёр-постановщик спектакля — Елена Биншток-Белова, известная своим уникальным подходом к созданию театральных проектов, которые увлекают и вдохновляют зрителей.

Не упустите возможность стать частью этого волшебного приключения!