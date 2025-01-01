Кукольный спектакль «Серебряное копытце»

Кукольный спектакль «Серебряное копытце» бережно сохраняет самобытную народную интонацию, напоминая о древних сказителях, передававших уральские предания из уст в уста. В этом спектакле сказку рассказывает не актер, а старая книга, которая становится декорацией. На ее страницах оживают как маленькие, так и большие герои сказки Бажова.

Спектакль оформлен в традиционном уральском стиле: используются вышивки и лоскутное шитье, а образы персонажей созданы в духе деревянной тавлинской игрушки. «Серебряное копытце» — это не просто красивая зимняя сказка о вере в чудо, но и легенда о волшебном происхождении камня хризолит. После спектакля каждый ребенок унесет с собой цветной камушек, который станет частицей чудесного театрального волшебства.

Сюжет

В одном уральском селе жил старик Кокованя, который, не имея семьи, чувствовал себя одиноко. Чтобы скрасить свое одиночество, он взял к себе в дом сиротку Даренку. Славился Кокованя мастерством рассказывать сказки, и его истории о диковинном козле, который бродит по лесам, завораживают слушателей. Этот козел был необычным — у него на правой ноге серебряное копытце. Где бы он ни топнул им, там появлялся драгоценный камень. Старик мечтал увидеть этого козла, но всё было напрасно. Однажды зимой Кокованя решает отправиться в лес на охоту и берет с собой Даренку...

Спектакль «Серебряное копытце» основан на произведениях известного русского писателя-фольклориста Павла Бажова, который в начале ХХ века впервые литературно обработал уральские сказы. Его поэтичный язык, необычные сюжеты и сильные герои продолжают вдохновлять зрителей и по сей день.

Информация для зрителей

Спектакль подходит для зрителей от 4 лет и станет отличным выбором для семейного просмотра.

Создатели спектакля

Режиссер: Григорий Лайко

Художник: Мария Мурашова

Актеры: Мария Сафонова, Борис Смелянец, Михаил Дмитриев