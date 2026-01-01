В сказочном мире, утопающем в снегу, стоит избушка, где сиротка Дарёнка слушает волшебные истории старика Коковани. Он рассказывает о козлике, у которого из-под копыт сыплются драгоценные камни. Завораживающий дым из трубы или топот серебряного копытца - все это создает уникальную атмосферу, где реальность сочетается с фантазией.
История о серебряном олене, хранителе несметных богатств, вдохновила Павла Петровича Бажова на написание сказки «Серебряное копытце», изданной в 1938 году. Этот сюжет, услышанный от рудничных кузнецов Киселёвского округа, стал классикой, которая находит отклик как у детей, так и у взрослых.
Дивный певучий язык, живая музыка и эффект песочной анимации создают неповторимую сказочную атмосферу. Яркие образы, рождающиеся на глазах зрителей, делают спектакль незабываемым. Кроме того, эта сказка включена в список произведений школьной программы, что подчеркивает ее значимость и воспитательное значение.
В произведении заложены важные для воспитания идеи: сострадание, желание помогать, бережное отношение к природе, а также способность видеть красоту в окружающем мире. «Серебряное копытце» показывается не всем, а лишь тем, кто ему приглянется, как подчеркивает Кокованя. Но вы и ваши дети точно его увидите!
Подарите ребенку добрую встречу с чудом!