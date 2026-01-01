Музыкальная сказка в Музее военной формы

В сказочном мире, утопающем в снегу, стоит избушка, где сиротка Дарёнка слушает волшебные истории старика Коковани. Он рассказывает о козлике, у которого из-под копыт сыплются драгоценные камни. Завораживающий дым из трубы или топот серебряного копытца - все это создает уникальную атмосферу, где реальность сочетается с фантазией.

История о серебряном олене, хранителе несметных богатств, вдохновила Павла Петровича Бажова на написание сказки «Серебряное копытце», изданной в 1938 году. Этот сюжет, услышанный от рудничных кузнецов Киселёвского округа, стал классикой, которая находит отклик как у детей, так и у взрослых.

Сказочная атмосфера

Дивный певучий язык, живая музыка и эффект песочной анимации создают неповторимую сказочную атмосферу. Яркие образы, рождающиеся на глазах зрителей, делают спектакль незабываемым. Кроме того, эта сказка включена в список произведений школьной программы, что подчеркивает ее значимость и воспитательное значение.

Темы и мудрость

В произведении заложены важные для воспитания идеи: сострадание, желание помогать, бережное отношение к природе, а также способность видеть красоту в окружающем мире. «Серебряное копытце» показывается не всем, а лишь тем, кто ему приглянется, как подчеркивает Кокованя. Но вы и ваши дети точно его увидите!

Информация для зрителей

Показ спектакля возможен с заменой артистов.

Дети до 3 лет могут посещать спектакль бесплатно без отдельного места.

Продолжительность спектакля составляет 60 минут без антракта.

Рекомендованный возраст для просмотра: 5+.

Возрастное ограничение: 0+

Подарите ребенку добрую встречу с чудом!