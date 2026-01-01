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Серебряное копытце
Билеты от 2000₽
Киноафиша Серебряное копытце

Серебряное копытце

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Возраст 0+
Билеты от 2000₽

О концерте

Музыкальная сказка в Музее военной формы

В сказочном мире, утопающем в снегу, стоит избушка, где сиротка Дарёнка слушает волшебные истории старика Коковани. Он рассказывает о козлике, у которого из-под копыт сыплются драгоценные камни. Завораживающий дым из трубы или топот серебряного копытца - все это создает уникальную атмосферу, где реальность сочетается с фантазией.

История о серебряном олене, хранителе несметных богатств, вдохновила Павла Петровича Бажова на написание сказки «Серебряное копытце», изданной в 1938 году. Этот сюжет, услышанный от рудничных кузнецов Киселёвского округа, стал классикой, которая находит отклик как у детей, так и у взрослых.

Сказочная атмосфера

Дивный певучий язык, живая музыка и эффект песочной анимации создают неповторимую сказочную атмосферу. Яркие образы, рождающиеся на глазах зрителей, делают спектакль незабываемым. Кроме того, эта сказка включена в список произведений школьной программы, что подчеркивает ее значимость и воспитательное значение.

Темы и мудрость

В произведении заложены важные для воспитания идеи: сострадание, желание помогать, бережное отношение к природе, а также способность видеть красоту в окружающем мире. «Серебряное копытце» показывается не всем, а лишь тем, кто ему приглянется, как подчеркивает Кокованя. Но вы и ваши дети точно его увидите!

Информация для зрителей

  • Показ спектакля возможен с заменой артистов.
  • Дети до 3 лет могут посещать спектакль бесплатно без отдельного места.
  • Продолжительность спектакля составляет 60 минут без антракта.
  • Рекомендованный возраст для просмотра: 5+.
  • Возрастное ограничение: 0+

Подарите ребенку добрую встречу с чудом!

Купить билет на концерт Серебряное копытце

Помощь с билетами
Декабрь
6 декабря воскресенье
12:00
Музей военной формы РВИО Москва, Б.Никитская, 46/17, стр. 1
от 2000 ₽

Фотографии

Серебряное копытце Серебряное копытце Серебряное копытце Серебряное копытце Серебряное копытце Серебряное копытце Серебряное копытце Серебряное копытце Серебряное копытце Серебряное копытце Серебряное копытце Серебряное копытце Серебряное копытце Серебряное копытце Серебряное копытце Серебряное копытце Серебряное копытце Серебряное копытце Серебряное копытце

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