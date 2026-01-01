Оповещения от Киноафиши
Серебряное копытце
Киноафиша Серебряное копытце

Спектакль Серебряное копытце

Постановка
Красноярский театр кукол 0+
Продолжительность 40 минут
Возраст 0+

О спектакле

Лирический сказ о чудесном козлике

КГАУК «Красноярский театр кукол» представляет постановку, основанную на волшебной истории о козлике Серебряное копытце. Этот удивительный персонаж живет среди уральских гор и обладает уникальной способностью оставлять драгоценные камни после каждого своего топанья. Но лишь добрые и храбрые сердца смогут его увидеть, а охотников за чудом было много, но не всем из них оно открывается.

Сказание о мастерах Урала

С давних времен Урал славится своими мастерами: кто руду добывает, кто платки вышивает, а кто-то создает поистине волшебные сказки и легенды. Одним из таких творений является история о козлике Серебряное копытце, который оставляет за собой не только волшебство, но и блеск драгоценных камней. Каждый топок его ножки — это загадка и исполняющаяся мечта, которую смогут разгадать только искренние души.

Не пропустите волшебство

Этот спектакль предназначен для всех, кто верит в чудеса и любит погружаться в мир фантазии. «Серебряное копытце» станет не только развлекательным, но и поучительным — он напомнит зрителям о важности чистоты сердца и смелости. Приглашаем вас увидеть этот уникальный спектакль, который будет интересно как взрослым, так и детям!

Купить билет на спектакль Серебряное копытце

Март
29 марта воскресенье
13:00
Красноярский театр кукол Красноярск, Ленина, 119
от 450 ₽
15:00
Красноярский театр кукол Красноярск, Ленина, 119
от 450 ₽
16:30
Красноярский театр кукол Красноярск, Ленина, 119
от 450 ₽
31 марта вторник
11:00
Красноярский театр кукол Красноярск, Ленина, 119
от 450 ₽

