Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Царевна-лягушка 2» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Серебряное копытце
Киноафиша Серебряное копытце

Спектакль Серебряное копытце

0+
Продолжительность 30 минут
Возраст 0+

О спектакле

Спектакль «Серебряное копытце» по мотивам сказов Павла Бажова

Спектакль «Серебряное копытце» создан по мотивам сказов уральского писателя Павла Бажова. Это удивительная история о встрече с настоящим чудом, и о том, как вера может помочь создать его. Герои-сказочники Даша и Ваня примеряют на себя образы персонажей Бажова — Дарёнки и Коковани.

Во время спектакля юные зрители смогут не только наблюдать за разворачивающимся действием, но и активно участвовать в нем, проводя параллели с известными сказочными сюжетами. Играя в сказку, они помогут героям сделать волшебные моменты былью.

Этот спектакль станет отличным выбором для семейного просмотра! Он не только развлечет детей, но и познакомит их с классической уральской литературой, прививая любовь к театру и сказочным историям.

Купить билет на спектакль Серебряное копытце

Помощь с билетами
В других городах
Март
14 марта суббота
11:30
Пермский дом актера Пермь, Ленина, 64
от 700 ₽

В ближайшие дни

Экскурсия по Пермскому театру оперы и балета им. Чайковского
16+
Иммерсивный Сторителлинг
Экскурсия по Пермскому театру оперы и балета им. Чайковского
22 марта в 16:15 Пермский театр оперы и балета им. Чайковского
Билеты
Испанский театр мыльных пузырей Clinc (Порт-Авентура)
0+
Детский
Испанский театр мыльных пузырей Clinc (Порт-Авентура)
11 апреля в 12:00 ДК им. Гагарина
от 1000 ₽
Цирк на льду «Айсберг»
0+
Цирк
Цирк на льду «Айсберг»
28 марта в 12:00 Пермский цирк
Билеты
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше