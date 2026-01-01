Спектакль «Серебряное копытце» по мотивам сказов Павла Бажова

Спектакль «Серебряное копытце» создан по мотивам сказов уральского писателя Павла Бажова. Это удивительная история о встрече с настоящим чудом, и о том, как вера может помочь создать его. Герои-сказочники Даша и Ваня примеряют на себя образы персонажей Бажова — Дарёнки и Коковани.

Во время спектакля юные зрители смогут не только наблюдать за разворачивающимся действием, но и активно участвовать в нем, проводя параллели с известными сказочными сюжетами. Играя в сказку, они помогут героям сделать волшебные моменты былью.

Этот спектакль станет отличным выбором для семейного просмотра! Он не только развлечет детей, но и познакомит их с классической уральской литературой, прививая любовь к театру и сказочным историям.