Спектакль Серебряное копытце

Новогодняя сказка «Серебряное копытце»

Проект ЭТО «ПроСвет» приглашает вас на добрую и веселую новогоднюю сказку на основе произведения Павла Бажова «Серебряное копытце». Эта история погружает нас в атмосферу чудес, которые могут произойти даже в самом глухом лесу, где живут дед Кокованя, сиротка Даренка и другие сказочные персонажи.

Сюжет

Спектакль расскажет о sincernom доброте и заботе, которые неизменно находят отклик и возвращаются к своему источнику. Это история о дружбе, взаимопомощи и настоящих чудесах, которые случаются в жизни каждого из нас.

Программа мероприятия

Творческий мастер-класс в велком-зоне

Добрый спектакль с любимыми героями, песнями и танцами

Интерактивные вставки и волшебное настроение

Каждому гостю - небольшой сувенир от героев сказки на память

Фотосессия с персонажами на фоне декораций после спектакля

Дополнительная информация

Сценарий написан Анастасией Широковой, а режиссером спектакля выступила Ольга Илюхина. Продолжительность спектакля составляет 1 час.

Обратите внимание: билет необходимо приобрести на каждого зрителя. Дети до 14 лет могут посещать спектакль только в сопровождении взрослого. Действует промокод «ВМЕСТЕ», который предоставляет 15% скидку при покупке от двух билетов.

Не упустите возможность окунуться в атмосферу новогоднего волшебства вместе с нами!