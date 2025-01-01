Меню
Серебряное копытце
Билеты от 1500₽
Киноафиша Серебряное копытце

Спектакль Серебряное копытце

0+
Режиссер Ольга Илюхина
Продолжительность 1 час
Возраст 0+
Билеты от 1500₽

О спектакле

Новогодняя сказка «Серебряное копытце»

Проект ЭТО «ПроСвет» приглашает вас на добрую и веселую новогоднюю сказку на основе произведения Павла Бажова «Серебряное копытце». Эта история погружает нас в атмосферу чудес, которые могут произойти даже в самом глухом лесу, где живут дед Кокованя, сиротка Даренка и другие сказочные персонажи.

Сюжет

Спектакль расскажет о sincernom доброте и заботе, которые неизменно находят отклик и возвращаются к своему источнику. Это история о дружбе, взаимопомощи и настоящих чудесах, которые случаются в жизни каждого из нас.

Программа мероприятия

  • Творческий мастер-класс в велком-зоне
  • Добрый спектакль с любимыми героями, песнями и танцами
  • Интерактивные вставки и волшебное настроение
  • Каждому гостю - небольшой сувенир от героев сказки на память
  • Фотосессия с персонажами на фоне декораций после спектакля

Дополнительная информация

Сценарий написан Анастасией Широковой, а режиссером спектакля выступила Ольга Илюхина. Продолжительность спектакля составляет 1 час.

Обратите внимание: билет необходимо приобрести на каждого зрителя. Дети до 14 лет могут посещать спектакль только в сопровождении взрослого. Действует промокод «ВМЕСТЕ», который предоставляет 15% скидку при покупке от двух билетов.

Не упустите возможность окунуться в атмосферу новогоднего волшебства вместе с нами!

Декабрь
30 декабря вторник
18:00
Off-театр Москва, Б.Сухаревский пер., 21, стр. 2
от 1500 ₽
20:00
Off-театр Москва, Б.Сухаревский пер., 21, стр. 2
от 1500 ₽

