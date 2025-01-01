Сказочная премьера для детей: «Серебряное копытце» в Театре «ТриЧетыре»

В одном уральском посёлке жил-да-был старик Кокованя. Он был одинок и всю жизнь мечтал увидеть волшебного козлика с Серебряным копытцем. Этот козлик, как говорят, способен выбивать драгоценные камни. Но правда ли это? Приходите и узнайте!

Неповторимая атмосфера

Спектакль «Серебряное копытце» обещает стать настоящим театральным событием. Мастерицы сказки не дадут вам заскучать, и вы сможете насладиться игрой актёров, потешками и даже песнями под балалайку. С балалайкой всегда хорошо и тепло на сердце, а зрителям будет предложено погрузиться в мир волшебства и фантазии.

Что ожидает зрителей

Зрители, которые слышали о Серебряном копытце, смогут увидеть его в живую, а те, кто не знаком с этой сказкой, тем более не должны упустить шанс. Спектакль раскроет все тайны о волшебном козлике и подарит массу положительных эмоций.

Не пропустите!

Приходите всей семьей и погружайтесь в атмосферу сказки! «Серебряное копытце» ждёт вас с открытыми объятиями. Убедитесь, что чудеса существуют, и они рядом!