Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Серебряное копытце
Киноафиша Серебряное копытце

Спектакль Серебряное копытце

Постановка
ТриЧетыре 0+
Продолжительность 1 час
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Сказочная премьера для детей: «Серебряное копытце» в Театре «ТриЧетыре»

В одном уральском посёлке жил-да-был старик Кокованя. Он был одинок и всю жизнь мечтал увидеть волшебного козлика с Серебряным копытцем. Этот козлик, как говорят, способен выбивать драгоценные камни. Но правда ли это? Приходите и узнайте!

Неповторимая атмосфера

Спектакль «Серебряное копытце» обещает стать настоящим театральным событием. Мастерицы сказки не дадут вам заскучать, и вы сможете насладиться игрой актёров, потешками и даже песнями под балалайку. С балалайкой всегда хорошо и тепло на сердце, а зрителям будет предложено погрузиться в мир волшебства и фантазии.

Что ожидает зрителей

Зрители, которые слышали о Серебряном копытце, смогут увидеть его в живую, а те, кто не знаком с этой сказкой, тем более не должны упустить шанс. Спектакль раскроет все тайны о волшебном козлике и подарит массу положительных эмоций.

Не пропустите!

Приходите всей семьей и погружайтесь в атмосферу сказки! «Серебряное копытце» ждёт вас с открытыми объятиями. Убедитесь, что чудеса существуют, и они рядом!

Режиссер
Арина Юдинцева
В ролях
Александра Юдина
Мария Гонсовска
Дарья Мустафина
Арина Юдинцева
Доминик Гонсовски

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 4 ноября
ТриЧетыре Санкт-Петербург, просп. Непокоренных, 11
11:00 от 1100 ₽ 13:00 от 1100 ₽

В ближайшие дни

Контракт
18+
Драма
Контракт
5 сентября в 20:00 Театр юных зрителей им. Брянцева
от 1000 ₽
Иллюзии обмана
6+
Детский Цирк
Иллюзии обмана
29 ноября в 18:00 Дом молодежи
от 1200 ₽
Little Mouse, или Сказка про полевую мышку, которая хотела стать настоящей леди
0+
Кукольный Детский
Little Mouse, или Сказка про полевую мышку, которая хотела стать настоящей леди
14 сентября в 11:00 ТриЧетыре
от 1100 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше