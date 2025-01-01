Серебряное копытце. Музыкальная сказка с песочной анимацией

Сказка о Серебряном Копытце: Погружение в Волшебный Мир в музыкальном формате

В высоких сугробах, посреди леса, стоит заснеженная избушка. В ней, возле жарко натопленной печи, сидит сиротка Дарёнка и слушает чудесные истории старика Коковани о волшебном козлике, у которого из-под копытца, как искры, сыплются драгоценные камни. Из трубы в морозное небо вьётся дым, а кошка Мурёнка уже слышит топот серебряного копытца.

История создания

Историю о серебряном олене, хранителе несметных богатств, Павел Петрович Бажов услышал в Киселёвском округе от рудничных кузнецов. Это вдохновило его на создание сказки «Серебряное копытце», которая была издана в 1938 году.

Неповторимая атмосфера

Дивный певучий язык, живая музыка и живые иллюстрации — образы песочной анимации, которые рождаются у вас на глазах, создадут необыкновенную сказочную атмосферу. Эта постановка порадует как детей, так и взрослых.

Образовательная ценность

Сказка «Серебряное копытце» входит в список произведений школьной программы. Бажов заложил в неё мудрые мысли, важные для воспитания гармоничной личности: сострадание, готовность прийти на помощь, бережное отношение к природе и способность видеть красоту.

Волшебство ждет вас

«Серебряное копытце» показывается не всем, а лишь тем, кто ему приглянется, — говорит Кокованя. Но мы его обязательно увидим! Подарите своему ребенку добрую встречу с чудом!