Серебряная свадьба
Киноафиша Серебряная свадьба

Спектакль Серебряная свадьба

Постановка
Театр драматических импровизаций 12+
Продолжительность 1 час 30 минут, без антракта
Возраст 12+

О концерте/спектакле

«Серебряная свадьба» — Спектакль о любви, прощении и жизни на крутом повороте

«Серебряная свадьба» — это история о паре, которая уже 25 лет вместе. Когда-то давно, он, будущий капитан дальнего плавания, увел ее — ошалевшую девчонку, прямо из-под носа у жениха. И вот, спустя четверть века, они отмечают эту дату на лайнере, в окружении друзей и родственников.

Но жизнь не всегда бывает идеальной: за эти годы пара пережила многое. И хотя чувства не остыли, на этот раз им предстоит решить важный вопрос: насколько они научились любить и прощать друг друга? Эти два главных героя, несмотря на свой долгий совместный путь, еще раз столкнутся с тем, что не всегда легко «встретить» и «поверить» в друг друга после стольких лет.

Необычный подарок

К серебряной свадьбе муж преподносит жене по-настоящему роскошный подарок — серебряное платье, серебряные туфли и сумочку. Такой сюрприз по праву мог бы вызвать зависть у любой женщины, но подарок — это не просто материальная ценность. Он символизирует и всю историю их отношений, полный переживаний, радостей и горечи.

Сюжет

На борту лайнера, где проходят торжества, гости уже собрались: на верхней палубе — песни, на нижней — танцы, поздравительные телеграммы сыплются как с небес. Но «молодожены» не спешат к гостям. И вот, когда весь мир празднует с ними, им предстоит ответить на главные вопросы: научились ли они прощать? Преодолели ли все недоразумения, которые встречались на их пути?

Темы и идеи спектакля

Спектакль поднимает важнейшие темы любви, прощения и ожидания. Провожать любимого человека всегда тяжело, но порой встречать его и верить в него — еще сложнее. Как научиться быть рядом с тем, кто прошел с тобой через столько испытаний?

Не упустите возможность пережить эту трогательную и глубокую историю на сцене.

Режиссер
Павел Подервянский
В ролях
Александр Сорвин
Полина Фролова

Купить билет на спектакль Серебряная свадьба

Помощь с билетами
В других городах
Октябрь
3 октября пятница
19:30
Театр драматических импровизаций Санкт-Петербург, просп. Стачек, 72, ДК им. Газа
от 800 ₽

Фотографии

Серебряная свадьба Серебряная свадьба Серебряная свадьба Серебряная свадьба

В ближайшие дни

Театральные подборки
Все подборки спектаклей
