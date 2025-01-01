Серебристая дорога: Концерт к юбилеям Есенина и Свиридова

В честь знаменательных дат — 130-летия со дня рождения Сергея Есенина и 110-летия Георгия Свиридова — солисты Пермской краевой филармонии подготовили уникальную концертную программу «Серебристая дорога». В программе примут участие лауреаты всероссийских и международных конкурсов: Гульназ Гарипова (вокал, фортепиано) и Эдуард Морозов (баритон).

Поэма «Отчалившая Русь»

Основой программы станет знаменитая вокальная поэма в двенадцати песнях «Отчалившая Русь», написанная Георгием Свиридовым на стихи Сергея Есенина. Это произведение считается одной из самых вдохновенных страниц русской музыки XX века. Творчество Есенина и Свиридова пронизано общей ностальгией по утраченной «отчалившей Руси», что делает их творчество особенно созвучным.

Свиридов высоко оценивал данный вокальный цикл, отмечая в нём «необыкновенную мелодическую яркость» и «богатство, разнообразие и чистоту гармонии». Поэма открывает перед слушателями широкий спектр эмоций — от нежной лирики до страстных патетических монологов.

Вдохновение и исполнение

«Отчалившая Русь» — это признание в любви к Родине, полное печали за невозвратное и восторга перед красотой родной земли. Произведение требует от исполнителей высокого мастерства и глубокой интерпретации.

Первая попытка исполнения цикла оказалась неудачной, и сам Свиридов отказывался признать её премьерой. Подлинная премьера состоялась только в 1983 году при участии знаменитой оперной певицы Елены Образцовой, а одним из ярчайших исполнителей «Отчалившей Руси» стал Дмитрий Хворостовский.

Исполнители

Гульназ Гарипова — солистка Пермской краевой филармонии, лауреат международных фестивалей и конкурсов в Болгарии, Украине и Литве. Она окончила Пермское музыкальное училище и Пермский государственный педагогический университет, а также совершенствовалась как пианист под руководством известных педагогов.

Эдуард Морозов — участник ансамбля солистов «Хорус-квартет» и солист Пермского театра оперы и балета. Он окончил вокальное отделение Республиканского музыкального училища в Сыктывкаре и Пермский государственный институт искусств и культуры. Лауреат и дипломант нескольких музыкальных фестивалей.

Не упустите возможность насладиться этим уникальным концертом, который объединяет музыкальное и поэтическое искусство великих русских мастеров!