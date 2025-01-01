Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Сердце завода
Киноафиша Сердце завода

Спектакль Сердце завода

Постановка
Челябинский Молодежный театр 16+
Режиссер Игорь Бармасов
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Спектакль на основе документальной пьесы о самоотверженности в тылу 

Молодежный театр готов представить новую пьесу, посвященную самоотверженным людям, которые трудились в тылу ради общей победы. Этот спектакль, созданный по произведению Екатерины Гуземы, основан на тщательном изучении архивных документов, исторических свидетельств и личных историй жителей Челябинска.

История, полная мужества

Спектакль покажет, как в тяжелейших условиях войны люди сохраняли волю к жизни, любовь и веру в победу. В центре сюжета — судьбы простых людей, которые, несмотря на все трудности, не сдались и продолжали бороться за будущее своей страны.

Постановщик и команда

Режиссером спектакля выступает Игорь Бармасов, известный своей способностью передавать эмоции и глубину человеческих переживаний на сцене. Его работы всегда отличались вниманием к деталям и глубоким пониманием темы, что делает этот спектакль особенно ожидаемым.

Не упустите возможность

Приходите и станьте свидетелем этой трогательной истории о любви, стойкости и надежде. Спектакль обещает быть не только зрелищным, но и очень актуальным в наше время, когда ценности мужества и самопожертвования особенно важны.

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Челябинск, 19 октября
Челябинский Молодежный театр Челябинск, Кирова, 116
18:30 от 1000 ₽

В ближайшие дни

От крепости к театру
12+
Иммерсивный
От крепости к театру
27 декабря в 00:00 Челябинский Молодежный театр
от 250 ₽
Мурави
16+
Драма Премьера
Мурави
29 июля в 19:00 Театральное пространство свободы
от 800 ₽
Вишневый садик
0+
Премьера Драма
Вишневый садик
21 сентября в 09:30 Челябинский Молодежный театр
от 1000 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше