Сердце Востока. Арабская музыка при свечах

«Арабский уд» — это не просто предок гитары, это сама душа Ближнего Востока, живое сердце пустынь и лик молчаливого солнца в бескрайних голубых небесах. Уже полтора тысячелетия назад караваны останавливались в тени пальм под звуки уда, а пророки рассказывали о богах.
С удом в руках, Аргишти приглашает нас в удивительное путешествие по вселенной Востока. Колебания струн ведут нас к легендам о мудрецах и смуглых красавицах, открывая настоящую алхимию звука.
В программу концерта также включены несколько мелодий на восточных флейтах и дудуке, которые добавят особую атмосферу и глубину.
Вечер музыкальных мгновений подарят:
Продолжительность концерта составит 1 час 10 минут. Рекомендуется для всех категорий зрителей старше шести лет.