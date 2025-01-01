Сердце Востока. Арабская музыка при свечах

Погружение в мир восточной музыки. Концерт в Санкт-Петербурге

«Арабский уд» — это не просто предок гитары, это сама душа Ближнего Востока, живое сердце пустынь и лик молчаливого солнца в бескрайних голубых небесах. Уже полтора тысячелетия назад караваны останавливались в тени пальм под звуки уда, а пророки рассказывали о богах.

С удом в руках, Аргишти приглашает нас в удивительное путешествие по вселенной Востока. Колебания струн ведут нас к легендам о мудрецах и смуглых красавицах, открывая настоящую алхимию звука.

Концертная программа

В программу концерта также включены несколько мелодий на восточных флейтах и дудуке, которые добавят особую атмосферу и глубину.

Исполнители

Вечер музыкальных мгновений подарят:

Аргишти — арабский уд

Артур Бочкивски — гитара

Детали концерта

Продолжительность концерта составит 1 час 10 минут. Рекомендуется для всех категорий зрителей старше шести лет.