Сердце Востока. Арабская музыка при свечах

Погружение в мир восточной музыки. Концерт в Санкт-Петербурге

«Арабский уд» — это не просто предок гитары, это сама душа Ближнего Востока, живое сердце пустынь и лик молчаливого солнца в бескрайних голубых небесах. Уже полтора тысячелетия назад караваны останавливались в тени пальм под звуки уда, а пророки рассказывали о богах.

С удом в руках, Аргишти приглашает нас в удивительное путешествие по вселенной Востока. Колебания струн ведут нас к легендам о мудрецах и смуглых красавицах, открывая настоящую алхимию звука.

В программу концерта также включены несколько мелодий на восточных флейтах и дудуке, которые добавят особую атмосферу и глубину.

Вечер музыкальных мгновений подарят:

  • Аргишти — арабский уд
  • Артур Бочкивски — гитара

Продолжительность концерта составит 1 час 10 минут. Рекомендуется для всех категорий зрителей старше шести лет.

Санкт-Петербург, 5 октября
Пространство «Пальма» Санкт-Петербург, пер. Пирогова, 18
