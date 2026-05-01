Спектакль для детей в Театре «Кот Вильям»

Театр «Кот Вильям» приглашает на захватывающий спектакль «Сердце те Фити». Это история о бесстрашной Моане — дочери вождя маленького племени, которая мечтает об открытиях и приключениях. Вдохновленная бескрайними просторами Тихого океана, она решает отправиться в опасное морское путешествие.

На своем пути Моана встречает некогда могущественного полубога Мауи. Вместе им предстоит не только пересечь опасные воды, но и сразиться со страшными чудовищами, а также разрушить древнее заклятие, которое угрожает их миру. Это яркое зрелище обязательно привлечет внимание любителей мифов и приключенческих историй.

