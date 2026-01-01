Комедия Островского «Сердце не камень» в театре русской драмы

Спектакль «Сердце не камень», премьера которого состоялась 19 декабря 2008 года, представляет собой настоящую палехскую миниатюру, филигранно выписанную тончайшей кисточкой. Островский – пример поистине русского драматурга, а его текст, написанный 142 года назад, удивляет своей актуальностью и тем, как он продолжает затрагивать важные вопросы.

Сюжет и тема

Хотя пьеса обозначена как комедия, смех здесь скорее грустный. Сюжет revolves around персонажа, чье доброе сердце и чистая душа сталкиваются с попытками обмана. Спектакль прочно удерживает внимание зрителей, поднимая вопросы, актуальные в любое время. Как выразился один из наблюдателей, «всё это было бы смешно, если бы не было так грустно».

Главный герой иногда осознает свою благодарность к верной жене за уютную домашнюю жизнь, но его терзают мысли о том, что молодая супруга «не дай Бог, будет счастлива» и уйдет к другому. Он стоит перед выбором: «отписать дарственную Вере Филипповне или пренебречь женой»? Внутренний конфликт персонажа лишь подчеркивает глубину и сложность его характера.

Создатели спектакля

Постановка и сценография осуществлены заслуженными деятелями искусств России Михаилом Щепенко и Тамарой Басниной, что добавляет спектаклю дополнительный уровень мастерства и художественной выразительности.

Не упустите возможность увидеть это выдающееся произведение, которое заставляет задуматься о важных аспектах человеческих отношений и ценности жизни.