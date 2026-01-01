Сердце мое - Россия. Гала-концерт коллективов и солистов филармонии ко дню России
6+
О концерте

Гала-концерт "Сердце мое - Россия" ко Дню России

Филармония им. Пономаренко приглашает вас на гала-концерт, посвященный Дню России. Это музыкальное событие объединит талантливых коллективов и солистов, готовых поделиться с вами лучшими произведениями русской классической и народной музыки.

Что вас ждёт на концерте

Вы услышите как известные произведения, так и современные композиции, отражающие богатство и многообразие российской культуры. Концерт станет не только праздником музыки, но и возможностью вспомнить о великих событиях и личностях, формировавших нашу страну.

Почему стоит посетить

Гала-концерт – это уникальная возможность узнать больше о культурной жизни России и насладиться живым исполнением под аккомпанемент оркестра. Вы сможете насладиться атмосферой единства и патриотизма, ведь музыка способна объединять сердца.

Не упустите шанс стать частью этого яркого события. Мы уверены, что вечер, проведённый с музыкой, подарит вам незабываемые эмоции и впечатления.

Июнь
12 июня пятница
19:00
Филармония им. Пономаренко Краснодар, Красная, 55

