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Сердце Краснодара
Киноафиша Сердце Краснодара

Сердце Краснодара

16+
Возраст 16+

О концерте

Шоу-ревю «Сердце Краснодара» во Дворце искусств

В Дворце искусств «Премьера» пройдет яркое шоу-ревю «Сердце Краснодара». Ведущий Александр Киселев в юмористическом ключе расскажет любопытные факты о Краснодаре, а затем продолжит обсуждение с соведущим Ильей Филипповым. Диалог ведущих наполнен шутками и остроумными репликами.

Насыщенная программа

Шоу включает в себя яркие танцевальные номера, вокальные выступления и искрометные скетчи, которые будут звучать под живую музыку эстрадно-джазового оркестра. Ведущие, а также приглашенные гости обсудят актуальные темы, удивительные события и значимые места Краснодара.

Эмоции на сцене

Диалоги на сцене передают все оттенки жизни в Краснодаре — от грусти до радости и от расставания до любви. Это уникальное событие станет настоящим открытием для жителей и гостей города, которые ценят местную культуру и юмор.

Неповторимый формат

В отличие от других шоу, этот проект не нужно записывать на пленку — он останется в вашем сердце. Весь вечер на сцене Дворца искусств будут выступать артист Музыкального шоу-театра «Премьера», ведущий Александр Киселев, его соведущий, заслуженный артист Краснодарского края Илья Филиппов, а также приглашенная дива — вокалистка Эляна Алишева.

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В других городах
Октябрь
Ноябрь
30 октября пятница
19:00
Дворец искусств «Премьера» Краснодар, Стасова, 175
от 500 ₽
31 октября суббота
17:00
Дворец искусств «Премьера» Краснодар, Стасова, 175
1 ноября воскресенье
17:00
Дворец искусств «Премьера» Краснодар, Стасова, 175
от 500 ₽

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