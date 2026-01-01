Сердце Ирландии: Музыка Кельтов

Вечер кельтской музыки в Москве

Приглашаем Вас на магический вечер кельтской музыки, который обещает стать незабываемым событием для любителей живых мелодий. Мелодии волынки, скрипки и струнных инструментов передадут характер северных легенд, энергетику ветра и ощущение живой стихии. Музыка будет то собираться в ритмическую пульсацию, то расправляться в протяжённые линии, создавая цепь негромких историй, насыщенных традициями и памятью.

Исполнители вечера

На вечере выступит группа "Братья из Затерянного Храма" ("Lost Temple Brothers"), состоящая из братьев-мультиинструменталистов Станислава и Александра Дворцевых, а также Варвары Куценко (скрипка). Это уникальный коллектив, который делает акцент на традиционных инструментах и кельтской музыке.

В программе также выступит "Кельтские арфы Москвы" (“Moscow Harp Orchestra”) — ансамбль леверсных арф, основанный в 2015 году арфисткой Ольгой Пацук. Коллектив исполняет традиционную музыку Ирландии, Шотландии и других регионов Европы, сочетая кельтские арфы с никельхарпой, хардингфеле и перкуссией. Их творчество погружает зрителей в атмосферу старинных баллад и северных легенд. Ансамбль активно выступает на фестивалях и концертных площадках России и Европы.

Состав ансамбля "Кельтские арфы Москвы"

Ольга Пацук (арфа)

Ольга Логачева (арфа)

Ульяна Рейнгольд (никельхарпа, хардингфеле)

Кирилл Пацук (перкуссия)

Концертный зал находится на 3 этаже, в здании музея лифта нет. Билеты приобретаются на каждого зрителя вне зависимости от возраста. Обратите внимание: в программе концерта и составе артистов возможны изменения.