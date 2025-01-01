Сердце древа: Gurude

Этническая магия: Концерт Gurude в Екатеринбурге

16 октября в Екатеринбурге состоится уникальное событие — выступление Gurude, одного из ключевых представителей новой волны World и Ethno music. Его музыка передает любовь к культурам народов России и погружает слушателей в атмосферу этнической музыки.

«Сердце древа» — музыкальный ритуал

Концертная программа «Сердце древа» обещает стать настоящей медитацией и трансформацией. Это музыкальный ритуал, наполненный мистикой, шаманизмом и первозданной красотой древних культур. В ходе выступления зрители станут свидетелями обряда очищения, где сердце исполнителя будет биться в ритме бубнов древних народов.

Звуки и образы

Эти биения, словно раскаты грома, напоминают о том, как после дождя над степью и тайгой вновь пробуждаются воспоминания. Каждый человек сможет вспомнить образы древних шрифтов своего рода и заново научиться читать послания, которые несут в себе его предки.

Погружение в родовые традиции

«Сердце древа» прольется над лесом из родовых деревьев. Родовые песни и колыбельные разных народов, подобно живой воде, напоят корни каждого древа. После концерта зрители ощутят состояние, напоминающее тишину звёздного леса, где на кронах деревьев запоют птицы.

Не упустите шанс

Не упустите возможность стать частью этого уникального опыта и погрузиться в звуковую палитру, которая соединяет поколения и культуры. Gurude ждет вас с открытым сердцем и музыкой, способной исцелять и вдохновлять.