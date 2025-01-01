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Серая зона
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Спектакль Серая зона

Постановка
Театр Российской Армии
Билеты от 500₽

О концерте/спектакле

Спектакль о событиях на Донбассе

Премьера спектакля, в основе которого лежат пьесы современных драматургов Ольги Манько и Светланы Тишкиной, обещает быть мощным театральным событием, освещающим события на Донбассе и подвиги людей, ставших героями войны. Пьесы были написаны в 2022 году и отражают реальные переживания людей, живущих в условиях военного времени. Эскиз постановки «Ложь во спасение», созданный режиссером Юлией Шульевой в рамках режиссерской лаборатории «Время героев», привлек внимание своей правдивостью и глубиной раскрытия человеческих судеб.

Сюжеты пьес и особенности постановки

Пьеса «Серая зона» рассказывает о женщине, оказавшейся в так называемой «серой зоне» — территории, находящейся вне контроля конфликтующих сторон. Через её монолог, в котором она говорит о внутренней борьбе, спектакль передает сложные вопросы человеческой моральности в условиях войны: «Воюем. Внутри себя, чтобы человеком оставаться, а не в зверье превратиться». Эта тема внутреннего мира человека, стремящегося сохранить человечность в жестоких условиях войны, станет основой постановки.

Вторая пьеса, «Ложь во спасение», изображает зарисовку из жизни мальчика Ромы, выросшего в Лисичанске, где каждое его детство было связано с войной. История о том, как ему рассказывали ложь ради защиты, и о том, как он, несмотря на это, становится свидетелем и участником трагических событий, показывает цену наивности и психического взросления на фоне войны. Автор Светлана Тишкина, чьи персонажи и сюжетные линии вдохновлены реальными событиями, подчеркивает важность правды и осознания происходящего, особенно для тех, кто находится далеко от линии фронта.

Задача спектакля

Режиссер и авторы ставят перед собой цель раскрыть правду о войне, показать её последствия для людей, вынужденных жить в этих условиях. Спектакль не только расскажет о военных событиях, но и затронет вопросы морального выбора, стойкости и внутренней борьбы, которые испытывают как военные, так и мирные жители.

Режиссер
Юлия Шульева
В ролях
Инна Серпокрыл
Анна Киреева
Юрий Сазонов
Мария Швыдко
Илья Артамонов

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
26 октября
Театр Российской Армии Москва, Суворовская пл., 2
19:30 от 500 ₽

Фотографии

Серая зона Серая зона Серая зона Серая зона Серая зона Серая зона

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