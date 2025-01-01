Спектакль Серая зона

Спектакль о событиях на Донбассе

Премьера спектакля, в основе которого лежат пьесы современных драматургов Ольги Манько и Светланы Тишкиной, обещает быть мощным театральным событием, освещающим события на Донбассе и подвиги людей, ставших героями войны. Пьесы были написаны в 2022 году и отражают реальные переживания людей, живущих в условиях военного времени. Эскиз постановки «Ложь во спасение», созданный режиссером Юлией Шульевой в рамках режиссерской лаборатории «Время героев», привлек внимание своей правдивостью и глубиной раскрытия человеческих судеб.

Сюжеты пьес и особенности постановки

Пьеса «Серая зона» рассказывает о женщине, оказавшейся в так называемой «серой зоне» — территории, находящейся вне контроля конфликтующих сторон. Через её монолог, в котором она говорит о внутренней борьбе, спектакль передает сложные вопросы человеческой моральности в условиях войны: «Воюем. Внутри себя, чтобы человеком оставаться, а не в зверье превратиться». Эта тема внутреннего мира человека, стремящегося сохранить человечность в жестоких условиях войны, станет основой постановки.

Вторая пьеса, «Ложь во спасение», изображает зарисовку из жизни мальчика Ромы, выросшего в Лисичанске, где каждое его детство было связано с войной. История о том, как ему рассказывали ложь ради защиты, и о том, как он, несмотря на это, становится свидетелем и участником трагических событий, показывает цену наивности и психического взросления на фоне войны. Автор Светлана Тишкина, чьи персонажи и сюжетные линии вдохновлены реальными событиями, подчеркивает важность правды и осознания происходящего, особенно для тех, кто находится далеко от линии фронта.

Задача спектакля

Режиссер и авторы ставят перед собой цель раскрыть правду о войне, показать её последствия для людей, вынужденных жить в этих условиях. Спектакль не только расскажет о военных событиях, но и затронет вопросы морального выбора, стойкости и внутренней борьбы, которые испытывают как военные, так и мирные жители.