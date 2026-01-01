Серая Шейка
0+
Режиссер Андрей Абрамов
0+

О спектакле

Спектакль по сказке Мамина-Сибиряка в Детском театре марионеток

В Московском Детском театре марионеток пройдет спектакль по сказке Д. Мамина-Сибиряка. Режиссёр-постановщик из Тулы Андрей Абрамов вместе с художником Андреем Лукомским создали трогательную историю о зайце, который самоотверженно спасает уточку от злой лисы.

Зрителей ждут обаятельные куклы, выполненные и свалянные из шерсти. Они будут представлены на фоне уникальных декораций, использующих современные компьютерные технологии. Такой подход сочетает в себе традиционные и современные театральные техники.

Спектакль будет интересен как детям, так и взрослым, которые ценят яркие визуальные образы и увлекательные истории. Не упустите возможность увидеть это удивительное представление!

