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Septory
Киноафиша Septory

Septory

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Волна дэт-метала: Septory в вашем городе!

Петербургская группа Septory отправляется в масштабный тур по России, чтобы представить свою новую работу "Dawn No More", погружающую слушателей в атмосферу постапокалипсиса. Это событие станет настоящим праздником для поклонников тяжелой музыки!

Неповторимый звук и мощная энергетика

Группа обещает техничный и бескомпромиссный звук, который не оставит равнодушными даже самых требовательных слушателей. Их музыка — это яростный и маскулинный дэт-метал, который идеально подходит для тех, кто готов столкнуться с мощным напором звука.

Юбилейный тур

В этом году Septory отмечает 20 лет с момента своего основания. Это важная веха для коллектива, и они готовы отпраздновать её с вами! Сольные концерты группы проходят всего раз в год, поэтому не упустите возможность стать частью этого незабываемого события.

Сюрпризы для зрителей

На концертах вас ждут не только новые композиции, но и возвращение к уже полюбившимся трекам. Каждый выступление станет уникальным, полным энергии и неожиданных поворотов. Не пропустите шанс насладиться живым исполнением любимых песен!

Следите за расписанием и готовьтесь к незабываемой музыкальной волне от Septory!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Пермь, 11 сентября
Ё-бар Пермь, Дружбы, 34а
19:00 от 600 ₽
Екатеринбург, 12 сентября
Нирвана Екатеринбург, Шевченко, 9, РЦ «Водолей»
19:00 от 700 ₽
Челябинск, 14 сентября
Ozz Челябинск, Энтузиастов, 11
19:00 от 600 ₽
Самара, 17 сентября
Бар без названия Самара, Братьев Коростелевых, 170
19:00 от 700 ₽
Казань, 18 сентября
Reborn Казань, Право-Булачная, 29
19:00 от 600 ₽
Нижний Новгород, 19 сентября
Alcatraz Нижний Новгород, Почаинская, 17с
19:00 от 700 ₽

В ближайшие дни

Элли на маковом поле
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Поп Инди
Элли на маковом поле
29 октября в 20:00 Филармония «Триумф»
от 1800 ₽
Живой концерт: Антон Макарский и Виктория Макарская
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Эстрада
Живой концерт: Антон Макарский и Виктория Макарская
9 ноября в 18:00 ДК им. Солдатова
от 1600 ₽
Султан Лагучев
6+
Поп
Султан Лагучев
30 января в 18:00 Руки вверх!
от 2000 ₽
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