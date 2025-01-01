Волна дэт-метала: Septory в вашем городе!

Петербургская группа Septory отправляется в масштабный тур по России, чтобы представить свою новую работу "Dawn No More", погружающую слушателей в атмосферу постапокалипсиса. Это событие станет настоящим праздником для поклонников тяжелой музыки!

Неповторимый звук и мощная энергетика

Группа обещает техничный и бескомпромиссный звук, который не оставит равнодушными даже самых требовательных слушателей. Их музыка — это яростный и маскулинный дэт-метал, который идеально подходит для тех, кто готов столкнуться с мощным напором звука.

Юбилейный тур

В этом году Septory отмечает 20 лет с момента своего основания. Это важная веха для коллектива, и они готовы отпраздновать её с вами! Сольные концерты группы проходят всего раз в год, поэтому не упустите возможность стать частью этого незабываемого события.

Сюрпризы для зрителей

На концертах вас ждут не только новые композиции, но и возвращение к уже полюбившимся трекам. Каждый выступление станет уникальным, полным энергии и неожиданных поворотов. Не пропустите шанс насладиться живым исполнением любимых песен!

Следите за расписанием и готовьтесь к незабываемой музыкальной волне от Septory!